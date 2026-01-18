Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 18 gennaio alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Tra gli ospiti “celebri” di questa puntata ci saranno: Sergio Friscia, attore, comico e conduttore radiofonico siciliano, Mietta, cantante di tanti successi, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Per avere me”; Edoardo Leo, protagonista al cinema dal 22 gennaio della nuova commedia di Massimiliano Bruno “2 cuori e 2 capanne”.

Francesca Fialdini farà poi conoscere la pubblico di Rai 1 la storia di Vanessa Casu, trentenne romana che ha perso la vista a 19 anni e vive la sua vita come una continua sfida alla sua disabilità: è a un passo dal conquistare la cintura nera di kick-boxing e utilizza i social per smontare con ironia gli stereotipi sulla cecità, mostrando la sua quotidianità insieme al suo cane-guida Pancake.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.