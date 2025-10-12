Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 12 ottobre alle 17.20 su Rai1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 12 ottobre 2025

In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita.

Ospiti di puntata

Nel salotto di Francesca Fialdini arriveranno oggi tra gli ospiti di questa puntata, l’attrice e produttrice Edwige Fenech. Ospite anche Beppe Convertini, attore e conduttore, tra i concorrenti di “Ballando con le Stelle”, insieme alla sua insegnante di ballo Veera Kinnunen. Spazio poi a Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, protagonisti a teatro della commedia “Indovina chi viene a cena?”, ispirata al celebre film. Infine, Anna Tiziana Torti e Lorenzo Greco, madre e figlio, racconteranno la loro storia di rinascita attraverso il romanzo “La distanza che ci unisce”, un libro a due voci che affronta il tema della violenza familiare e del coraggio di ricominciare.

Dove vedere il programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella. Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.