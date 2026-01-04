Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 4 gennaio alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 4 gennaio 2026

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 4 gennaio 2026

Nel salotto di Da noi… a ruota libera, Francesca Fialdini ospiterà Orietta Berti, grande protagonista della musica italiana. Il secondo ospite è Maurizio Casagrande, volto storico del teatro e del cinema. Spazio, poi, alla parola e al pensiero con Barbara Alberti, intellettuale fuori dagli schemi, e alla comicità graffiante di Barbara Foria, che osserva l’attualità con sarcasmo e intelligenza. Spazio poi a Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino, protagonisti del film tv Tempi supplementari, in onda su Rai 1 il 7 gennaio.

Il racconto si sposta poi su un piano più intimo con Fra’ Emiliano Antenucci, frate cappuccino e figura molto seguita anche fuori dai circuiti religiosi tradizionali, che presenta il suo libro La fattoria di Gesù. A chiudere il pomeriggio è la storia del piccolo Daniele Scardini, vittima di bullismo per il suo aspetto: una testimonianza che riporta al centro il tema dell’accettazione e della diversità, tema tristemente salito alla ribalta nel 2025 (in particolar modo per la drammatica vicenda di Paolo Mendico).

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.