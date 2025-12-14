Torna con un nuovo appuntamento di stagione, “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 14 dicembre alle 17.20 su Rai1. Vediamo insieme chi sono gli ospiti della puntata di oggi pomeriggio che andrà in onda su Rai 1.

“Da noi… a Ruota Libera” con Francesca Fialdini: anticipazioni e ospiti – domenica 14 dicembre 2025

In ogni puntata del programma, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. “Da noi a ruota libera” è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. Di seguito gli ospiti della puntata.

Ospiti di puntata di domenica 14 dicembre 2025

Francesca Fialdini nel suo salotto domenicale Da noi a ruota libera, questa domenica 14 dicembre 2025 ospiterà Alberto Angela, tornato in libreria con “Cesare. La conquista dell’eternità”, un’opera dedicata alla storia di Giulio Cesare. Il noto divulgatore scientifico sarà inoltre protagonista la sera di Natale di una nuova puntata di “Stanotte a…” in onda su Raiuno. La puntata sarà dedicata alla città di Torino.

Da “Ballando con le stelle”, arriva invece Paolo Belli.

Infine, per lo spazio dedicato alla maratona per la raccolta fondi di Telethon, Francesca Fialdini incontrerà Valentina Giuffrè, che ha ricevuto la diagnosi della malattia di Wilson quando aveva solo 5 anni e che grazie a una diagnosi tempestiva e a terapie innovative ha potuto riscrivere il suo futuro. In studio arriverà anche l’attrice Serena Iansiti, testimonial Telethon.

Dove vedere la puntata del programma Da noi… a Ruota Libera: in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

“Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.

Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. Oltre che su Rai1, è possibile vedere la puntata anche in streaming sul portale RaiPlay.