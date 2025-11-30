Oggi, domenica 30 novembre, il tradizionale appuntamento con Da Noi a Ruota Libera, non andrà in onda. Al posto del programma condotto da Francesca Fialdini, andrà la finale della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro, condotta da Carlo Conti, anche direttore artistico della manifestazione. Lo show di Francesca Fialdini, amatissimo dai telespettatori per le interviste a vip e le storie di persone comuni, tornerà regolarmente in onda domenica 7 dicembre, dopo la pausa di questa settimana.

Perché non va in onda Da Noi a Ruota Libera domenica 30 novembre

La puntata del 30 novembre di Da Noi a Ruota Libera, non sarà trasmessa per lasciare spazio alla diretta della finale dello Zecchino d’Oro, in programma dalle 17.20 fino alle 20. Per il programma di Francesca Fialdini si tratta del secondo stop consecutivo. anche la puntata del 23 novembre era stata cancellata per trasmettere la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna.

Salta anche L’Eredità di Marco Liorni

Oggi, oltre a Da Noi a Ruota libera, salterà anche il consueto appuntamento con L’Eredità. Il quiz show condotto da Marco Liorni, subirà una pausa straordinaria. Il motivo di tale pausa è sempre collegato alla diretta della kermesse musicale per bambini, evento di grande richiamo per le famiglie italiane.

La finale dello Zecchino d’Oro: le anticipazioni

La finale dello Zecchino d’Oro sarà trasmessa in diretta dall’Antoniano di Bologna e proporrà tutte le 14 canzoni in gara, eseguite dai piccoli interpreti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini.

A valutare le performance dei piccoli interpreti canori ci sarà un’attenta giuria dei bambini e la consueta Giuria dei Grandi. Quest’anno la giuria dei grandi è composta da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vincenzo Schettini, insieme ai conduttori delle semifinali Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni. La finale, condotta da Carlo Conti, promette un pomeriggio all’insegna di tanta bella musica e del divertimento, confermando lo Zecchino d’Oro come uno degli appuntamenti più amati e seguiti dalle famiglie italiane.