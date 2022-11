Durante la puntata di oggi del programma domenicale dal titolo “Da noi…a ruota libera” condotto su Rai 1 da Francesca Fialdini, uno degli ospiti di puntata è stato l’attore Edoardo Leo. Il noto attore durante l’intervista con la conduttrice, si è commosso ricordando il grande Gigi Proietti.

“Da noi…a ruota libera”: Edoardo Leo si commuove ricordando Gigi Proietti

Edoardo Leo è stato uno degli ospiti di Francesca Fialdini durante la puntata di oggi, domenica 6 novembre 2022, di “Da noi…a ruota libera”. L’attore, dal 10 novembre nelle sale protagonista del film di Gianni Zanasi “War – La guerra desiderata”, si commuove nel ricordo del suo grande Maestro Gigi Proietti.

Il ricordo di Edoardo Leo

“La lettera che ho letto l’avrei scritta comunque per i suoi ottant’anni, per ringrazialo a nome degli attori come categoria, ma anche personalmente, per aver fatto girare la ruota nella mia carriera. A 25 anni, ero nell’età in cui mi sentivo un po’ aitante e lui mi disse “Perché fai il figo? Non sei figo, fai ride”. È stato il miglior consiglio che ho mai ricevuto, mi è servito per capire che, pur non avendo il fisico da caratterista, potevo comunque diventare un attore da commedia. Era il 2000 ed è stato per me l’anno della svolta”. Ha dichiarato Edoardo lLeo durante la puntata di “Da noi…a ruota libera”.

Gli altri ospiti di “Da noi… a Ruota Libera”

Gli altri ospiti della puntata di oggi di di “Da noi… a Ruota Libera” sono stati: l’attore Giuseppe Zeno, protagonista di “Mina Settembre”, che si concluderà proprio questa sera. Zeno sarà ancora protagonista su Rai1 lunedì 7 novembre, in prima serata, con il film “Tutto per mio figlio”.

Tra gli ospiti di puntata c’erano anche: la conduttrice Serena Bortone, al timone del successo pomeridiano di Rai1 “Oggi è un altro giorno”. L’attrice Micaela Ramazzotti, nel cast del film di Michele Placido “L’ombra di Caravaggio”, dedicato al geniale artista interpretato da Riccardo Scamarcio, al cinema dal 3 novembre, e Francesca Fagnani, da questa settimana nuovamente alla guida dell’ormai consacrato programma cult “Belve”.