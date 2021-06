“Doc – nelle tue Mani”, la serie tv di Rai 1 con protagonista Luca Argentero è stata campione di ascolti. Andata in onda durante il primo Lockdown a causa della pandemia mondiale da covid19, la serie ha fatto incetta di ascolti toccando punte anche di 8 milioni di spettatori. Adesso la Rai la ripropone in replica. Vediamo quando.

“Doc – nelle tue mani”: la serie torna in replica dal 24 giugno 2021

Nell’attesa di vedere la seconda stagione, già annunciata e che si sta girando, la Rai ha pensato di fare un bel regalo ai suoi telespettatori mandando in replica la prima stagione da giovedì 24 giugno in prima serata.

La serie tv ha il fascino del medical drama, che fa molta presa sul pubblico. E’ noto infatti che le storie dei protagonisti che si dipanano tra le corsie di un ospedale sono molto seguite e appassionano parecchio. “Doc – nelle tue mani” racconta tuttavia, la vera storia di un medico, del primario Pierdante Piccioni che, risvegliatosi da un coma dovuto a un incidente stradale avvenuto il 31 maggio 2013 che gli ha causato lesioni cerebrali, ha perso la memoria legata ai 12 anni precedenti all’accaduto.

La serie tv prende spunto da questa vicenda per poi romanzare la vita di questo dottore che nella vita vera mantiene intatto il rapporto con la moglie, mentre nelle fiction i due sono separati e la moglie convive con un altro uomo.

Sicuramente la storia, ben raccontata e interpretata da un cast notevole ha creato quella fascinazione sul pubblico che ne ha reso un prodotto unico, complice anche il lockdown che ha costretto tutti a casa.

Pierdante Piccioni quando si sveglia per lui il mondo è fermo al 25 ottobre 2001, è convinto che l’ incidente sia avvenuto dopo aver accompagnato a scuola suo figlio di otto anni. Quindi fa fatica a riconoscere i figli che sono ormai dei ventenni e non ha memoria di come siano passati dall’infanzia all’età adulta. La moglie, psicologa è il suo punto fermo, cosa che è raccontato anche nella fiction, ma i due sono separati e in conflitto.

“Doc – nelle tue mani”: il cast e i personaggi della fiction con Luca Argentero

Il successo di una fiction è anche il frutto di un lavoro di squadra e di un cast eccellente che sono la parte fondamentale del racconto. In “Doc nelle tue mani” oltre a Luca Argentero che interpreta Andrea Fanti troviamo:

Sara Lazzaro che presta il volto a Agnese Tiberi,

Matilde Gioli invece è Giulia Giordano,

Gianmarco Saurino interpreta Lorenzo Lazzarini,

Raffaele Esposito presta il volto a Marco Sardoni,

Pierpaolo Spollon è Riccardo Bonvegna,

Silvia Mazzieri nel ruolo di Alba Patrizi,

Simona Tabasco presta il volto a Elisa Russo,

Alberto Boubakar Malanchino è Gabriel Kidane,

Elisa Di Eusani è Teresa Maraldi,

Giovanni Scifoni è Enrico Sandri,

Beatrice Grannò è Carolina Fanti.