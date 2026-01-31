Dal 1° febbraio Raiuno riporta in prima serata Cuori con la sua terza stagione, che vede Pilar Fogliati tornare nei panni della dottoressa Delia Brunello. La serie racconta le vicende di un’équipe di medici all’avanguardia nella nascente cardiochirurgia italiana. Accanto a lei ritroviamo Matteo Martari, sotto la regia di Riccardo Donna. Cuori 3 è composta da sei appuntamenti serali. La narrazione fa un salto in avanti di cinque anni e si colloca nel 1974. I protagonisti affrontano nuove sfide professionali e personali. Al centro restano le corsie del reparto di cardiologia delle Molinette di Torino. La stagione promette un racconto ancora più maturo e intenso.

“Cuori 3”, intervista esclusiva a Bianca Panconi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Bianca Panconi. L’attrice ha parlato dell’evoluzione del suo personaggio: “Virginia è inevitabilmente cresciuta, ha subito la perdita del padre ed è rimasta orfana. La troviamo sicuramente diversa rispetto alle prime due stagioni, ha perso quel velo di superficialità di cui si copriva per stare in pubblico. E’ diventata una donna, è diventata più determinata, fa delle scelte importanti ed è diventata una dottoressa che affianca Delia in corsia. Ci sono tanti cambiamenti”.

Anche dal punto di vista sentimentale, ci saranno sorprendenti risvolti. Virginia è convolata a nozze con Helmut anche se i suoi sentimenti per Fausto non sembrano essersi spenti: “Il primo amore non si scorda mai e Fausto sarà un sempre un tasto dolente per Virginia”. Nei nuovi episodi assisteremo anche all’ingresso del nuovo primario, Luciano La Rosa. Un ingresso che porterà a scontri e tensioni in corsia: “L’ingresso di un nuovo primario per Virginia è qualcosa di molto forte perché è una figura che andrà a sostituire il padre. Luciano La Rosa porterà in ospedale delle nuove idee, dei nuovi approcci. Metterà un po’ tutti alla prova e non mancheranno i conflitti”.

Tra Virginia e Delia il rapporto diventerà più forte. In Delia vede il suo punto di riferimento: “Delia e Alberto sono delle figure familiari per Virginia che le permettono di non farla sentire sola”, ha dichiarato l’attrice. Bianca ha poi parlato delle affinità con il suo personaggio: “Virginia ha un carattere molto forte, risoluto e anche un po’ aggressivo in certi momenti. Mi piace però poter interpretare un personaggio distante da me, mi aumenta l’autostima”.

Cuori è una serie al passo con i tempi. Si parla di società, di conquiste ma anche di emancipazione femminile. Una terza stagione ha un focus in particolare sulla maternità e sulle difficoltà che incontrano sul lavoro le donne che vogliono mettere su famiglia. Un tema molto attuale: “Penso che susciterà una reazione del pubblico vedere che certi temi venivano discussi già negli anni 70”.