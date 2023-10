Nella serie tv Cuori interpreta Fausto Alfieri, un giovane medico alle prime armi. Nei nuovi episodi, che vedremo in onda dal prossimo 1 ottobre su Raiuno, Fausto impazzirà quando si accorgerà che sta per perdere Virginia, la figlia di Cesare Corvara. Il giovane è però prossimo al matrimonio e pertanto la domanda sorge spontanea: Fausto si sposerà davvero o dobbiamo aspettarci un colpo di scena?

Intervista a Carmine Buschini

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Carmine Buschini al quale abbiamo chiesto delle anticipazioni sul suo personaggio: “Fausto sta andando avanti con la sua carriera. Ha fatto tanti sacrifici e continuerà a farli dando anima e corpo a questo lavoro. Dal punto di vista personale, sta creando qualcosa di solido con Rosa che presto sposerà. Fausto non aveva previsto però che il sentimento nei confronti di Virginia sarebbe rimasto uguale. In questa seconda stagione vedremo un Fausto più maturo ma anche più emotivo rispetto a prima. Proprio l’emotività lo farà cadere preda delle emozioni. Vedremo che sarà costretto a fare i conti con una parte più buia di sé che lo porterà a fare delle scelte abbastanza difficili e discutibili”.

In questa seconda stagione, Fausto ci riserverà dei colpi di scena. Ce lo ha assicurato Carmine Buschini: “In questa seconda stagione, Fausto sarà tutto cuore e meno razionalità. Quando capirà di essere innamorato di Virginia non è detto che le cose saranno ancora come lui le ha lasciate. Dovrà fare i conti con la realtà”.

Carmine assomiglia al suo personaggio anche se oggi ha raggiunto un equilibrio: “Ora ho raggiunto un equilibrio tra mente e cuore. Ci sono delle situazioni in cui è importante ragionare a mente lucida per poter prendere delle decisioni di cui poi non ci si debba pentire”.

Carmine Buschini è rimasto nel cuore del pubblico per aver interpretato il coraggioso Leo nella serie Braccialetti Rossi. Gli abbiamo chiesto se gli piacerebbe tornare sul set di quella serie nell’ipotesi in cui in futuro si decidesse di fare un’altra stagione: “Mi è capitato qualche tempo fa di sentire alcuni colleghi e produttori perché Braccialetti Rossi sta avendo una nuova vita in questo momento grazie a Netflix. Sono molto felice e sarò sempre grato a questa serie che è stata per me un trampolino di lancio ma anche una palestra importante. Dubito che si possa ripetere un’esperienza simile anche perché eravamo ragazzini. Se però si dovesse rifare un’altra stagione sarei felice di prenderne parte”.