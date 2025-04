Il pubblico italiano ha già ampiamente dimostrato di amare le soap turche, e Mediaset ha deciso di tornare a puntare su una di queste. Cuore Nero (titolo originale Siyah Kalp – Valley Of Hearts) ha davvero tutti gli “ingredienti” per conquistare i fans italiani, e tra questi spiccano i nomi dei creatori, già protagonisti di una serie tv turca amatissima.

Cuore Nero, la dizi turca sbarca in Italia

In Turchia Siyah Kalp (titolo internazionale Valley of Hearts) ha debuttato lo scorso settembre ed ha già registrato ampi consensi di pubblico. La serie, il cui titolo tradotto in italiano è “Cuore Nero“, è stata recentemente acquistata da Mediaset, che ha deciso di tornare a puntare sulle soap turche visto il successo delle precedenti esperienze. Non è ancora chiaro se la serie turca Siyah Kalp sarà trasmessa in Italia con il suo titolo internazionale o se invece il titolo sarà tradotto in Cuore Nero o Valle di Cuori, ma quel che è certo è che si tratta di una soap pronta a rubarci il cuore.

D’altronde questa nuova dizi ha davvero tutti gli ingredienti per conquistare il pubblico del nostro Paese, a cominciare dal nome dei creatori. Siyah Kalp è stata prodotta da TIMS&B nel 2024, gli stessi creatori di Terra Amara. Composta da 19 episodi, la serie è ambientata in Cappadocia e racchiude un cast ricco di volti ormai noti anche ai telespettatori italiani.

Valley of Hearts, il cast

Tra i protagonisti di Cuore Nero troviamo Esra Dermancioglu (la spietata Behice Hekimoglu in Terra Amara), Burak Sergen (Galip Kozcuoğlu in Endless Love), Aras Aydin (Behram in Tradimento), Ece Uslu (Cahide Esen Karalar in Come sorelle) e Bülent Polat (Gaffur in Terra Amara).

Trama di Valley of Hearts

Due fratelli gemelli – Nuh e Melek – vengono abbandonati alla nascita dalla madre Sumru. Crescendo i due ragazzi covano odio e rancore per la madre, al punto di decidere di cercarla e rivendicare i loro diritti quando scoprono che la donna ha sposato il ricco Samet Şansalan.

Dal matrimonio tra Sumru e Samet, già padre di Cihan, è nato Esat. La madre dei due gemelli è determinata a tenerli fuori dalla sua vita, perché non vuole che il suo oscuro segreto possa venire alla luce, ma i due ragazzi riescono a intrufolarsi nel suo menage familiare grazie all’amicizia instaurata con Cihan.

Nuh sviluppa anche una profonda attrazione per Sevilay, figlia di Hikmet, la sorella di Samet. Il matrimonio combinato dovrebbe garantire alla cognata di Sumru la sicurezza economica, motivo per il quale la donna cercherà di impedire ad ogni costo la frequentazione della figlia con Nuh.

Quando in tv?

Come anticipato, Mediaset ha già acquistato i diritti della prima stagione Valley of Hearts. Al momento non esiste una seconda stagione, anche se gli ottimi ascolti ottenuti nel Paese d’origine fanno presagire un seguito.

La data di messa in onda della nuova soap non è ancora stata comunicata, ma non escludiamo che possa trovare collocazione nel palinsesto di giugno, quando molti programmi come il daytime “Uomini & Donne” di Maria De Filippi si fermeranno per la consueta pausa estiva. Ma gli episodi di Valley of Hearts potrebbero anche trovare una collocazione diversa dal daytime estivo, e andare invece a occupare la fascia oraria “principe” della rete ammiraglia Mediaset, quella della prima serata.