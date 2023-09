Torna una nuova edizione di ‘Cucine da incubo‘ con Antonino Cannavacciuolo. Lo chef, ancora una volta interverrà in alcuni ristoranti italiani portando tutta la sua esperienza e dando i suoi consigli culinari. Scopriamo insieme quando andrà in onda in chiaro e dove vedere il programma.

Cucine da incubo in chiaro

L’ottava stagione di ‘Cucine da incubo’ dopo essere stata trasmessa su Sky e Now, arriva di nuovo in chiaro su Tv8. L’appuntamento per la prima puntata è per Giovedì 28 settembre 2023 in prima serata (verso le 21.30). Il pluripremiato chef Antonino Cannavacciuolo durante il programma andrà in aiuto di ristoranti in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione. A quel punto interverrà personalmente illustrando una o più ricette che possono risollevare le sorti del ristorante. Cannavacciuolo guiderà anche i telespettatori nel suo mondo, consentendoli da casa (dalle proprie cucine) di riprodurre quando creato in tv.

L’ottava stagione è stata trasmessa a pagamento su Sky e in streaming su Now da marzo a maggio del 2022. In chiaro su Tv8 era già arrivata a gennaio 2023, quindi queste che saranno trasmesse sono delle repliche. L’ottava stagione vede però una novità: la voce fuori campo sarà quella di Christian Iansante che prende il posto di Andrea Lavagnino. Mentre per vedere in chiaro la nona stagione si dovrà attendere il 2024 e sono già in corso i casting per la prossima. Protagonista assoluto resta Antonino Cannavacciuolo che durante la sua carriera si è aggiudicato ben 7 stelle Michelin e ora prova a dare una nuova chance ad altri ristoranti.

Anticipazioni prima puntata

In totale saranno sei gli episodi di Cucine da incubo per una durata ciascuno di circa un’ora. Il primo ristorante oggetto dell’ispezione dello chef si trova a pochi chilometri dal Lago di Como. Qui Cannavacciuolo nota come l’estetica sia poco ricercata e Noemi cucini con poca passione. I prossimi episodi vedranno lo chef impegnato tra la Puglia e la Calabria e nelle città di Viterbo, Bologna e Roma.