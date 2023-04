La nuova vita di Cristina Scuccia passa anche per l’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. L’ex suora ha deciso di partecipare come concorrente al reality sulla sopravvivenza mettendo così alla prova corpo e mente. Ma chi è Cristina Scuccia? Conosciamola meglio in base alle informazioni raccolte in rete su di lei.

Chi è Cristina Scuccia, concorrente dell’Isola dei Famosi

Cristina Scuccia nasce a Vittoria, in Sicilia, il 29 agosto del 1988. Tutta la sua vita è stata rivolta al Signore dato che nel 2012 entra a far parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. Ma non ha mai messo in secondo piano un’altra sua grande passione: quella per il canto. Frequenta infatti l’Accademia di spettacolo Star Rose Academy a Roma e nel 2013 vince il concorso canoro religioso Good News Festival a Roma, trasmesso da TV2000.

Nel 2014 Suor Cristina decide di partecipare a The Voice of Italy in squadra con J-Ax, vincendo il talent. La sua interpretazione di No One è il quarto video più visto al mondo su Youtube quell’anno. Grazie alla sua voce, viene notata dalle case discografiche e ottiene un contratto con la Universal Music conquistando anche un disco d’oro per una sua canzone. Nel 2018 esce il suo secondo album mentre nel 2019 partecipa come concorrente a Ballando con le stelle vendendo eliminata all’ottava puntata.

La rinuncia ai voti e l’annuncio a Verissimo

A novembre del 2022, tre anni dopo i voti perpetui, arriva la svolta: in un’intervista esclusiva a Verissimo annuncia di aver rinunciato ai voti religiosi. Inizia quindi una nuova vita per Cristina che appare in tv senza velo, si fa un piercing al naso e racconta a Silvia Toffanin delle prime uscite con gli amici e del suo nuovo lavoro.

“La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me. Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera. Il successo? Non ha messo in crisi la vocazione ma ha favorito un percorso di crescita”.

Cristina Scuccia instagram

Non si conosce molto della sua attuale vita privata. Ha da poco inciso un nuovo singolo dal titolo La Felicità È Una Direzione. Il suo profilo instagram conta 142 mila follower. Per seguirla il suo account è: @cristinascuccia.