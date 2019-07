Cristina Parodi è ufficialmente fuori dai palinsesti Rai. La conduttrice è stata sostituita da Francesca Fialdini, che a sua volta ha perso la conduzione de La vita in diretta. Il nuovo programma della Fialdini, intitolato “A ruota libera“, prenderà il posto de “La prima volta“, programma condotto dalla Parodi subito dopo Domenica in.

Cristina Parodi lascia per sempre la tv?

Dopo due anni in Rai molto intensi, Cristina Parodi non è stata confermata nei palinsesti della prossima stagione. La conduttrice televisiva medita il ritiro dalle scene, come annunciato dal settimanale Oggi. La Parodi, infatti, potrebbe abbandonare per sempre il “piccolo schermo” e dedicarsi alla famiglia.

Prossimamente Cristina Parodi raggiungerà la figlia in Perù per seguire le attività della sua ONG. Dopo il viaggio transoceanico, la conduttrice potrebbe affiancare il marito Giorgio Gori nella sua mansione di sindaco. Ricordiamo infatti che Gori è il primo cittadino di Bergamo, oltre ad essere il fondatore di Magnolia. Tali notizie al momento sono solo indiscrezioni, ma presto potrebbero avere una forte conferma.

Cristina Parodi, decisivo il flop con Domenica in?

L’edizione di Domenica in condotta da Cristina Parodi è stata senza dubbio un flop. Il programma ha quasi sempre perso contro l’avversario di Canale 5. Fortunatamente per Mamma Rai, Mara Venier è riuscita a risollevare la situazione, riportando lo storico programma ad una media molto alta di ascolti.

Il flop di Domenica in, però, sarà stato decisivo per il futuro della Parodi. Il programma assegnatole l’anno dopo, “La prima volta“, è stato solo un preludio dell’addio definitivo. La conduttrice è stata prima sostituita da Mara Venier e poi da Francesca Fialdini. Adesso probabilmente prenderà un anno sabbatico, nel quale deciderà se lasciare per sempre la televisione o cercare un nuovo impiego nel tubo catodico. Prima, però, il viaggio in Perù accanto alla figlia e alla sua ONG.