Cristiano Malgioglio sarà giudice del serale di Amici 2023-2024? A quanto pare, almeno stando alle “talpe” di Amici News, Maria De Filippi glielo ha chiesto durante la registrazione della prima puntata del talent di Canale 5. Cosa gli ha risposto lui? Cosa ha detto l’artista ora impegnato nella giuria di Tale e Quale Show? Ecco tutte le news in esclusiva.

Cristiano Malgioglio sarà giudice al Serale di Amici 23?

Cristiano Malgioglio sarà giudice al Serale di Amici 23? Per ora sappiamo sicuramente che sarà ospite nella prima puntata del talent di Canale 5 in onda domenica 24 settembre dalle 14.00 circa su Canale 5. Poi? Beh dopo le anticipazioni di Amici 23 su ospiti e nuovi talenti, grazie alle talpe di Amici News – possiamo fornirvi altre grosse news in esclusiva.

A quanto pare Maria De Filippi è stata molto felice di riabbracciare Cristiano Malgioglio. Rivederlo nello studio, dopo l’ottimo percorso fatto insieme l’anno scorso, ha fatto scattare nella padrona di casa qualcosa e senza pensarci due volte è giunto l’invito ufficiale a prendere parte, ancora una volta, al Serale del talent.

Nonostante la classe sia stata appena formata, infatti, è logico che Maria e la produzione pensino già ai prossimi step e inizino a programmare il prossimo futuro. In fin dei conti il Serale è sempre dietro l’angolo.

Cosa ha risposto il diretto interessato? Andiamo per gradi. Maria ha accolto in studio Malgioglio e gli ha fatto gli auguri per la sua nuova avventura a Tale e Quale Show su Rai 1 con Carlo Conti. Successivamente ha detto che se avesse voluto poteva tornare per fare il giudice al Serale e lui, molto felice per questo, ha sottolineato che gli faceva davvero piacere rispondendo: “Se mi vorrai, allora sì“.

Insomma se nulla dovesse cambiare nei prossimi mesi, Malgioglio sarà uno dei giudici del Serale di Amici 23.

Che giudice è Cristiano Malgioglio?

Competente, attento, divertente, ironico e autoironico, Malgioglio pare essere il giudice perfetto per il Serale di Amici 23. Anno scorso ha cercato, un po’ invano, di insegnare a tutti qualcosa sul mondo della musica e della danza, ma anche dello spettacolo. Peccato che ogni volta che si faceva serio per spiegare un po’ di storia, qualcuno – come Giuseppe Giofré – lo interrompeva sempre buttando tutto in caciara.

Malgioglio ha sempre dato giudizi precisi e puntuali, cercando di aiutare i ragazzi a crescere quando, sfortunatamente, doveva criticarli. L’abbiamo anche visto divertirsi immensamente con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano o con i suoi due colleghi.