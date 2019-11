Al via la nuovissima stagione di #CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show condotto con grandissimo successo da Piero Chiambretti nella prima serata di Rete4. Un ritorno molto atteso quello di “Pierino” che ha in serbo tantissime sorprese per la seconda stagione del programma dedicato come sempre all’universo femminile. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di mercoledì 27 novembre 2019.

CR4 La Repubblica delle Donne, ospiti prima puntata

Mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 21.25 va in onda la prima puntata della seconda stagione di #CR4 – La Repubblica delle donne, il programma condotto da Piero Chiambretti su Retequattro.

Dopo il grandissimo successo della prima stagione, Rete 4 ha deciso di confermare e rinnovare lo show di Chiambretti dedicato all’universo femminile raccontato in ogni sua declinazione attraverso diverse coniugazioni di bellezza. Tante le novità di questa seconda stagione rinnovata nel cast che si arricchisce di presenze davvero importanti.

A cominciare da Valeria Marini volto storico del Bagaglino che durante il programma lancerà un appello dedicato al celebre teatro liberty che la Banca d’Italia vuole vendere. Tra le novità anche l’arrivo di Massimo Lopez che sarà la Monaca di Monza con i baffi, di Antonella Elia e Vittorio Feltri chiamati a condividere con i telespettatori consigli di cuore e non solo.

Ma chi saranno gli ospiti della prima puntata? Per il debutto Piero Chiambretti potrà contare sulla presenza di grandi personaggi del mondo dello spettacolo. In studio, infatti, ci saranno le gemelle Ellen e Alice Kessler e il grandissimo Pippo Baudo.

CR4 La Repubblica delle Donne 2019, il cast

Confermato poi in toto il cast di #Cr4 con la presenza di Cristiano Malgioglio nelle vesti di un uccello, Alfonso Signorini, Iva Zanicchi, la giornalista Francesca Barra. E ancora: Drusilla Forer, Lory Del Santo e l’Arcidiacono Vittoria Longhitano.

A far divertire il pubblico, invece, ci saranno ancora una volta Katia Follesa e Rosalia Porcaro. Lo spazio musicale è affidato al trio soprano Appassionante mentre per il ballo Lidia Carew e Klaudia Pepa. A completare il cast il cromatologo Ubaldo Lanzo, il saggio Peppino e Tiziana Catalano.