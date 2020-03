#CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di successo condotto da Piero Chiambretti torna con una nuova imperdibile puntata nella prima serata di Retequattro. Ecco le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della puntata in onda questa sera, mercoledì 4 marzo 2020.

CR4 La Repubblica delle Donne stasera su Rete 4

Mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 21.25 nuovo appuntamento con “CR4 – La Repubblica delle Donne” il talk show condotto da Piero Chiambretti. Questa settimana la puntata sarà interamente dedicato alle donne in occasione della Festa della Donna in programma domenica 8 marzo 2020.

Super ospite della puntata la showgirl Michelle Hunziker che si racconterà a cuore aperto in una imperdibile intervista. La showgirl italo – svizzera, infatti, ripercorrerà nello studio di Piero Chiambretti tutta la sua carriera: dal debutto come modella fino al grandissimo successo come conduttrice e cantante. Non solo, Michelle è pronta a parlare anche della sua vita privata: dal primo matrimonio con Eros Ramazzotti alla ritrovata felicità con Tomaso Trussardi.

CR4 La Repubblica delle Donne ospiti: da Michelle Hunziker a Clizia Incorvaia

Spazio anche al racconto di Michelle “mamma” e moglie: dalla famiglia alle figlie. Non solo, la Hunziker si soffermerà anche sull’indiscrezione rivelata alcune settimane da Vittorio Feltri circa il primo incontro con il marito Tomaso Trussardi. La showgirl inoltre racconterà anche del suo costante impegno alla lotta contro la violenza sulle donne. Per l’occasione in studio ci saranno anche Gessica Notaro e Antonio Maggio che, proprio sul palcoscenico di Sanremo 2020, hanno cantato il brano “La faccia e il cuore” simbolo di questa battaglia. Infine ospite in studio anche Clizia Incorvaia per raccontare la sua recente esperienza al Grande Fratello 2020.

A completare gli ospiti di questa sera: Annalisa Chirico e Vittorio Sgarbi, con cui si rifletterà su arte, lusso e bellezza. Presenze fisse del programma quelle di: Cristiano Malgioglio, le Ministre Iva Zanicchi, Lory Del Santo, Francesca Barra, Ambra Lombardo e l’Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano.