Tutto pronto per la nuova edizione di #CR4 La Repubblica delle Donne, il talk show di successo condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, mercoledì 22 gennaio 2020.

CR4 La Repubblica delle Donne, ospiti: Simona Ventura e Giovanni Terzi

Dopo la pausa natalizia torna “CR4 – La Repubblica delle Donne” di Piero Chiambretti nella prima serata di Retequattro. Dalle ore 21.25 di mercoledì 22 gennaio 2020 al via la seconda parte dell’edizione 2019-2020 del fortunatissimo talk show dedicato all’universo femminile con la presenza di grandi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Per la prima puntata del 2020, Piero Chiambretti ha in studio una delle regione del piccolo schermo. Si tratta di Simona Ventura pronta a raccontarsi in una lunghissima intervista in compagnia del fidanzato Giovanni Terzi. La conduttrice, rientrata in Rai lo scorso anno, si racconterà in un’intervista a tutto tondo: dalla carriera alla vita privata senza risparmiare i momenti no, le difficoltà, le cadute, ma anche le risalite. A starle accanto il compagno e prossimamente marito Giovanni Terzi con cui è felicemente innamorata. Presto, infatti, i due convoleranno a nozze come ha raccontato la conduttrice dalle pagine del settimanale “Chi”: “il matrimonio è nei nostri piani”.

CR4 stasera: cast e ospiti

Non solo, tra gli ospiti della puntata anche Gianluigi Paragone, l’ex senatore del Movimento Cinque Stelle recentemente escluso dal partito di Luigi Di Maio. Quale occasione migliore per discutere di questa espulsione, ma anche dell’attuale situazione politica del nostro Paese. In studio poi torna anche Iva Zanicchi che da pochissimi giorni ha festeggiato il suo 80esimo compleanno d’età; un compleanno davvero importante che per l’occasione sarà festeggiato anche in studio con una vera e propria festa.

Confermatissimo poi il cast di personaggi che accompagnerà Piero Chiambretti per tutta la serata: Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Vittorio Feltri, Drusilla Foer con le Ministre Valeria Marini, Iva Zanicchi, Lory Del Santo e Francesca Barra.

Per lo spazio musicale ci sarà il trio soprano Appassionante, mentre a strappare una risata al pubblico in studio e da casa ci penseranno Rosalia Porcaro e Katia Follesa. Infine le ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli”, il cromatologo Ubaldo Lanzo e il “saggio” Peppino.