Dopo sei mesi e mezzo si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip 2022-2023 condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. A sorpresa a spuntarla è stata Nikita Pelizon che, in un televoto flash durato pochissimi minuti, ha battuto per uno stralcio di voti la favorita Oriana Marzoli. Il giorno dopo la finale in tanti si chiedono: cosa si vince al GF VIP? E quanto vale il montepremi finale?

Grande Fratello Vip, il vincitore vince 100mila euro, ma

Anche per l’edizione 2022-2023 il Grande Fratello Vip ha messo in palio per il vincitore un montepremi di 100.000 euro come è sempre stato nelle passate edizione. Attenzione però il vippone più votato dal pubblico da casa non potrà portare a casa la somma intera di 100mila euro, visto che la regola del GF VIP richiede al vincitore di devolvere metà del montepremi finale in beneficenza. Lo scorso anno la vincitrice Jessica Selassié ha devoluto 50.000 euro al popolo ucraino coinvolta nella guerra, mentre nel 2020 Paola Di Benedetto ha voluto donare l’intero montepremi alla Protezione Civile.

Decidere a chi donare in beneficenza metà o l’intera cifra del montepremi spetta solo al vincitore del GF VIP. Al momento non è ancora stata comunicata la scelta di Nikita che, una volta devoluto il 50% del montepremi finale, potrà portarsi a casa il restante 50%.

Grande Fratello Vip 2023, montepremi finale: al vincitore spetta il 50%

Ma quanto intascherà il vincitore del Grande Fratello Vip 2022? Appurato che il montepremi finale è di 100.000 euro di cui metà da devolvere in beneficenza, al vincitore spettano 50.000 euro anche se questa non sarà la cifra finale. Dal valore di 50mila euro, infatti, la rete detrarrà il 22% di Iva pari a 11.000 euro.

Il vincitore del GF VIP 7, conti alla mano, potrà portare a casa la cifra di 39.000. Naturalmente non bisogna dimenticare che ogni vippone per partecipare al reality show ha ricevuto un cachet variabile a seconda della fama, popolarità e carriera.