“Cortina Express”, diretto da Eros Puglielli, si propone come la commedia natalizia italiana del 2024, richiamando alla mente i classici “cinepanettoni” che hanno segnato le festività di molti italiani ma nella nostra recensione non possiamo non sottolinearne anche i difetti. Il film, in uscita il 23 dicembre 2024, vanta un cast di rilievo, tra cui Christian De Sica, Lillo Petrolo e Isabella Ferrari.

Cortina Express recensione, a deludere è la confezione

Ambientato tra le suggestive montagne innevate di Cortina d’Ampezzo, il film intreccia le vicende di vari personaggi durante le festività natalizie. Lucio De Roberti (Christian De Sica) è un viveur che cerca di impedire al nipote Andrea (Francesco Bruni) un matrimonio infelice; Dino Doni (Lillo Petrolo) è una stella musicale in declino che tenta di riallacciare i rapporti con la figlia Giorgia (Beatrice Modica); Patrizia Giordano (Isabella Ferrari) è una discografica mascalzona, uno dei personaggi tipici dei film natalizi. Le loro storie si intrecciano in situazioni comiche alla ricerca di un lieto fine.

Nonostante le premesse promettenti, “Cortina Express” presenta alcune criticità. La scelta di mostrare poco delle ambientazioni di Cortina, limitandosi a scene in suite e discoteche, priva il film del fascino tipico dei “cinepanettoni” tradizionali, che spesso fungevano da cartoline di località esclusive. Questa mancanza di valorizzazione del contesto montano potrebbe deludere gli spettatori in cerca di quell’atmosfera caratteristica dei film natalizi.

Tuttavia, la coppia comica formata da De Sica e Lillo risulta efficace, dimostrando una chimica che regala momenti esilaranti e sottolinea l’importanza dell’esperienza nella commedia. La loro performance rappresenta uno dei punti di forza del film, evidenziando come il talento comico possa giocare un ruolo importante anche in un contesto di carenza narrativa.

La regia di Eros Puglielli, sebbene solitamente apprezzata per la capacità di confezionare prodotti di qualità, in questo caso non riesce a elevare il film oltre una sufficienza risicata. La sceneggiatura manca di spunti originali e di una satira incisiva sulla società contemporanea, elementi che hanno reso celebri i “cinepanettoni” del passato.

Il cast di Cortina Express

Il film presenta un cast corale di attori noti nel panorama cinematografico italiano: Christian De Sica, Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D’Argenio, Francesco Bruni, Beatrice Modica, Riccardo Maria Manera, Veronica Logan, Agata Samperi, Marco Marzocca, Massimo Scola, Marco Boriero, Marco Sartorello e Paolo Favaro.

La sfida con il cinepanettone originale in sala

Sarà interessante osservare come “Cortina Express” si comporterà al botteghino, soprattutto considerando la concorrenza rappresentata dal ritorno in sala di “Vacanze di Natale ‘90”. Quest’ultimo, restaurato in 4K, sarà proiettato dal 28 dicembre al 1° gennaio, in un’operazione nostalgia promossa da Aurelio De Laurentiis. Questa scelta ha suscitato preoccupazioni in Medusa Film, produttore di “Cortina Express”, che teme un impatto negativo sugli incassi del proprio film. “Trovo inelegante che sia stato fatto uscire un vecchio film contro le nuove commedie”, le parole dell’ad Giampaolo Letta.

Nonostante le sue debolezze, “Cortina Express” si distingue come la migliore commedia italiana di questo Natale, il che evidenzia una certa crisi nel panorama cinematografico nazionale per questo genere. Per ritrovare lo smalto dei grandi film natalizi del passato, sarebbe necessario investire maggiormente sia nelle ambientazioni che in una scrittura più attenta all’analisi sociale, capace di offrire una satira pungente e attuale. Christian De Sica nel passato ci ha regalato personaggi memorabili, con una commedia più incisiva e rappresentativa dei vizi e delle virtù degli italiani. Oggi tutto questo è troppo lasciato sulla superficie. In definitiva, “Cortina Express” offre qualche risata e momenti piacevoli, ma lascia con la sensazione che si sarebbe potuto fare di più per rinverdire il genere del “cinepanettone” e renderlo nuovamente rilevante nel contesto odierno.

Quando esce “Cortina Express” al cinema?

“Cortina Express” sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 23 dicembre 2024. Gli appassionati del genere potranno quindi godersi questa nuova commedia natalizia proprio a ridosso delle festività, con l’auspicio che possa offrire momenti di svago e divertimento tipici di questo periodo dell’anno.