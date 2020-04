L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha stravolto non solo il mondo della televisione, ma anche del cinema. Con le sale cinematografiche chiuse da mesi, i grandi film e le anteprime approdano in tv. E’ il caso di “7 ore per farti innamorare”, il nuovo film di Giampaolo Morelli con Diana Del Bufalo e Serena Rossi, ma anche di “Bombshell” con Nicole Kidman. Ecco alcuni titoli disponibili sulle piattaforme streaming.

7 ore per farti innamorare dove vederlo?

Il Coronavirus ha cambiato le nostre vite, ma anche l’entertainment. Anche il mondo del cinema si è dovuto adeguare all’emergenza con alcune prime visioni che lasciano le sale (ricordiamolo chiuse dal mese di marzo) per approdare sulle piattaforme streaming online a pagamento. E’ il caso di “7 ore per farti innamorare” la commedia con e diretta da Giampaolo Morelli che debutta per la prima volta regia. Nel film accanto all’attore partenopeo ritroviamo Diana Del Bufalo e Serena Rossi. Un film sull’amore ai tempi del Covid-19 fruibile da lunedì 20 aprile 2020 in anteprima assoluta su Sky Cinema.

Film da vedere, alcune novità del 2020

Non solo, tra i film da vedere come novità del 2020 segnaliamo anche “Boombshell” disponibile su Prime Amazon Video (primevideo.com). Si tratta di una pellicola incentrata sullo scandalo che colpì la rete Fox News. Tra i protagonisti l’attrice Premio Oscar Nicole Kidman.

Tra le novità anche “Un figlio di nome Erasmus“, la commedia del 2020 diretta da Alberto Ferrari. Nel cast ci sono: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti. La pellicola è disponibile su Sky, TimVision, Chili Tv, Google Play, Rakuten, Infinity, You Tube e Huawey Video.

Da non perde anche “Tornare a vincere“, la pellicola diretta da Gavin O’Connor e cucita addosso ad uno straordinario Ben Affleck nei panni di un allenatore di basket in un liceo. Il film è disponibile su Sky Primafila Premiere. Tra le novità anche “Cosa mi lasci di te“, film del 2020 diretto da Andrew e Jon Erwin e ispirato alla storia d’amore tra il cantante Jeremy Camp e la prima moglie Melissa. La pellicola è online su Prime Amazon Video (primevideo.com).