La grande musica del Cornetto Battiti Live 2025 torna protagonista con la serata “Cornetto Battiti Live Compilation 2025” che raccoglie i momenti migliori del tour! Una serata speciale con tutto il meglio della musica italiana ed internazionale! Ecco la scaletta, i cantanti ed ospiti dello speciale di stasera, lunedì 1 settembre 2025.

Cornetto Battiti Live 2025, lo speciale tv “Compilation” su Canale 5

Dopo il grandissimo successo del “Cornetto Battiti Live 2025” che ha registrato un ottimo share, il festival musicale torna protagonista in prima serata su Canale 5 con una puntata speciale. Si tratta del “Cornetto Battiti Live Compilation 2025“, un best of con tutti i momenti migliori di un’edizione che ha conquistato critica e pubblico grazie anche alla conduzione affidata a Ilary Blasi e Alvin affiancati quest’anno da Nicolò De Devitiis. Stasera, lunedì 1 settembre 2025, dalle ore 21.38, la musica si riaccende su Canale 5 con lo speciale “Compilation” dalla splendida cornice della Puglia.

Una serata di grande musica con tutte le canzoni che hanno segnato l’estate 2025 con tantissimi gli artisti in scaletta pronti ad alternarsi sul palcoscenico. In scaletta previsti diversi generi musicali: dal pop al rap fino alle hit che hanno fatto cantare e ballare il pubblico italiano.

Cornetto Battiti Live Compilation 2025, la scaletta del 1 settembre

La puntata speciale del Cornetto Battiti Live Compilation 2025 di lunedì 1 settembre 2025 è una sorta di best of di quanto visto nelle precedenti puntate. Una compilation con tutte le canzoni regine di questa estate 2025 con la presenza di cantanti del panorama italiano ed internazionale. Una serata che si preannuncia davvero imperdibile, visto che i telespettatori potranno riascoltare le hit di questa estate oramai quasi giunta al termine. Scopriamo insieme la scaletta con tutti i cantanti ospiti protagonisti del Cornetto Battiti Live Compilation:

Achille Lauro

Annalisa

Olly

Negramaro

Alfa

Gigi D’Alessio

Fedez

Irama

Alessandra Amoroso

Serena Brancale

Clara

The Kolors

Tananai

Boomdabash

Loredana Bertè

Anna

Francesco Gabbani

Sal Da Vinci

Cristiano Malgioglio

Fabio Rovazzi

Noemi

Rocco Hunt

Coez

Coma_Cose

Emis Killa

Luchè

Lorella Cuccarini con Riki

Rkomi

Capo Plaza

Gabry Ponte

Fred De Palma

Gaia

TrigNO

Come sempre tutti i cantanti protagonisti sono accompagnati dal corpo di ballo del Battiti Live che in quest’edizione si è arricchito con la presenza dei ballerini nati nel talent show televisivo “Amici di Maria De Filippi”. Ricordiamo che il Cornetto Battiti Live è trasmesso in prime time su Canale 5, ma è disponibile anche on demand sulla piattaforma streaming di Mediaset Infinity.