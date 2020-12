In arrivo per il 14 e 21 dicembre 2020, una miniserie con protagonisti Claudio Bisio e Stefania Rocca: “Cops una banda di poliziotti” che andrà in onda in prima serata su Sky Cinema e in streaming su Now tv.

Cops una banda di poliziotti il 14 e il 21 dicembre Su Sky Cinema

Una commedia irriverente suddivisa in due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana, vista non dai cittadini comuni ma da poliziotti che hanno ognuno una propria storia più o meno complicata. La location scelta è la città di Apulia, in Puglia.

I protagonisti sono Claudio Bisio che interpreta il Commissario Cinardi, con un passato glorioso che aspetta di andare in pensione, e dall’altra Margherita Nardelli a cui presta il volto Stefania Rocca, l’integerrima dirigente della Polizia di Stato in “missione” ad Apulia per la chiusura del Commissariato. “Margherita è una precisina, rigidina, che in fondo vuole solo fare bene il suo lavoro. È una donna sola, ma poi conosce Cinardi”.

Poliziotti per caso, che diventano poi poliziotti per scelta, i cops orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce.

Il Cast di Cops una banda di poliziotti

Gli attori protagonisti, raggiunti dal settimanale Sorrisi e Canzoni tv hanno descritto brevemente i loro personaggi. Oltre ai due attori protagonisti nel cast troviamo:

Pietro Sermonti,

Francesco Mandelli,

Dino Abbrescia,

Giulia Bevilacqua,

Guglielmo Poggi

Giovanni Esposito.

L’indolente Nicola Gargiulo detto o’ Sicc perchè ha sempre problemi di peso a cui presta il volto Pietro Sermonti, sposato con l’agente Maria Crocifissa interpretata da Giulia Bevilacqua, che ha dovuto imparare il dialetto pugliese.

“È detto “O’ Sicc” perché ha sempre problemi di peso – Afferma Sermonti – Fuma marijuana “ad uso terapeutico” per non si sa bene cosa, ed è come un ruminante: mangia in con-tinuazione le bontà che gli prepara la moglie, la collega Maria Crocifissa. Non ama l’azione e più che un uomo è un divano”.

Poi troviamo, Benedetto Starace che è per tutti Benny The Cop (Francesco Mandelli), ossessionato dai polizieschi americani, vive a casa con la nonna.

Ed ancora: Tonino (Dino Abbrescia) ha un chiosco davanti alla Questura, dove si ritrovano i poliziotti. Tommaso (Guglielmo Poggi) è il centralinista, gay e unico in paese ad aver fatto coming out. Anaconda (Giovanni Esposito) è il boss che vuole conquistare Apulia.

E’ una produzione, Nuova produzione originale Sky e Banijay Italia e la Regia è affidata a Luca Miniero lo stesso di Benvenuti al Sud.

Cops una banda di poliziotti: di cosa parla?

Già la tranquilla cittadina in cui è ambientata la miniserie, Apulia ci da l’esatta dimensione di quello che può essere la vita di un Commissariato di Polizia di un piccolo centro. La città pugliese, infatti è così tranquilla che il commissariato, diventato ormai inutile per mancanza di reati, sta per essere chiuso.

I cinque poliziotti che vi “lavorano”, passano il loro tempo, bivaccando da un ufficio all’altro, facendo ricche colazioni e rischiano di essere trasferiti per mancanza di reati. Un bel problema!! Quindi scatta l’idea geniale: mettere su una sgangherata e improbabile banda che inizia a compiere atti di vandalismo e piccoli furti.

Il regista Luca Maniero, fa sapere: “Sono impacciati, goffi, non certo dei vincenti, ma l’umanità consente loro di fare squadra. E persino di vincere. La miniserie in due puntate, prodotta da Sky e Banijay Italia, mischia la commedia e l’azione ed è stata girata tra Lecce e Nardò, in Puglia, a maggio e giugno dello scorso anno”.

La miniserie è ispirata al film svedese “Kops.