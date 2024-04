Tutto pronto per le semifinali di ritorno di Coppa Italia 2024. Sono quattro le squadre che si contendono il titolo nella finale che si giocherà tra meno di un mese, il 15 maggio a Roma. Scopriamo insieme le partite in programma e quando andranno in onda.

Semifinali di ritorno di Coppa Italia: dove vedere Lazio-Juventus e Atalanta-Fiorentina

Dopo gli impegni delle italiane nelle competizioni europee (Roma e Atalanta qualificate in Europa League e la Fiorentina in Conference) quattro squadre sono ora attese per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Tra queste non vi è l’Inter, vincitrice dello scorso anno. I nerazzurri però possono consolarsi con la vittoria dello scudetto.

In semifinale per l’edizione 2023/2024 della Coppa Italia troviamo quindi la Juventus (14 Coppe Italia vinte) che sfiderà la Lazio (sette Coppe vinte) e la Fiorentina (sei Coppe vinte) contro l’Atalanta (una Coppa vinta). Le gare saranno trasmesse in chiaro e in esclusiva, vediamo insieme quando e a che ora.

Allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Juventus che si disputerà martedì 23 aprile 2024 alle ore 21.00 su Canale 5. La partita verrà trasmessa in chiaro dopo ‘Striscia la striscina’, versione ridotta del tg satirico. La seconda semifinale si giocherà invece mercoledì 24 aprile a Bergamo tra l’Atalanta e la Fiorentina con calcio di inizio sempre alle ore 21. La partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, sempre dopo ‘Striscia la striscina’. Le gare saranno visibili sui canali Mediaset e in streaming su Mediaset Infinity.

Questo il riepilogo delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia 2024:

Lazio-Juventus , martedì 23 aprile alle ore 21.00 su Canale 5

, martedì 23 aprile alle ore 21.00 su Canale 5 Atalanta-Fiorentina, mercoledì 24 aprile alle ore 21.00 su Canale 5

Quando finale e risultati semifinali d’andata

A seguire Lazio-Juventus e Atalanta-Fiorentina ci sarà il postpartita, sempre su Canale 5, condotto da Monica Bertini. La semifinale d’andata tra Juventus e Lazio, si è conclusa con il punteggio di 2 a 0 per i bianconeri, reti di Chiesa al 50′ e Vlahović al 64′. Mentre la Fiorentina è in vantaggio per 1 a 0 contro l’Atalanta, a segno Mandragora. La finale è prevista per il 15 maggio 2024 all’Olimpico di Roma.