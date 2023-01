Per gli amanti del calcio i tv sono in arrivo per voi degli appuntamenti imperdibili. Infatti tra fine gennaio e l’inizio di febbraio sono previsti dei match valevoli per la Coppa Italia. Quali sono? Scopriamolo assieme.

Coppa Italia 2023, Inter – Atalanta: ecco quando in tv

Save the Date! Martedì 31 gennaio in prima serata su canale 5 si gioca Inter – Atalanta per i quarti di finale della Coppa Italia. Ma gli appuntamenti proseguono anche:

Il 1° febbraio con due incontri, Fiorentina-Torino (ore 18, su Italia 1) e Roma – Cremonese (ore 21, su Canale 5)

con due incontri, (ore 18, su Italia 1) e (ore 21, su Canale 5) E si chiude il 2 febbraio con Juventus-Lazio (ore 21, su Canale 5).

Tutto pronto dunque per i “tre giorni” dedicati ai quarti di finale di Coppa Italia, il torneo che va in chiaro e in diretta esclusiva sulle reti Mediaset e in streaming su Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Come già scritto si comincia il 31 gennaio con Inter-Atalanta (fischio di inizio ore 21, su Canale 5). Per l’Inter potrebbe non essere una partita semplice: i neroazzurri, detentori del trofeo e vincitori della Supercoppa contro il Milan sembrano in buona forma, seppur con qualche incertezza in difesa e sono reduci dal 5 a 2 rifilato allo Spezia negli ottavi di finale.

Sarà soprattutto una sfida tra attaccanti: l’Inter punta su Lautaro Martinez, che ha segnato proprio in Supercoppa, mentre l’Atalanta spera di ritrovare il Duvan Zapata dei tempi migliori.

Dopo la conquista della settima Supercoppa in Arabia Saudita, l’Inter prosegue nel suo cammino in Coppa Italia, torneo che i nerazzurri hanno vinto otto volte, l’ultima nel 2022. La partita con l’Atalanta di Rafael Tolói è il primo quarto di finale. Gli altri tre si disputeranno tra domani e giovedì.

Dal Meazza di Milano Simone Inzaghi guida i padroni di casa, detentori del trofeo e freschi vincitori della Supercoppa, nella sfida contro l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

Coppa Italia, quarti di finale: Fiorentina – Torino, Roma – Cremonese, Juventus – Lazio

Si parte il 31 gennaio con Inter- Atalanta ma si prosegue il 1° febbraio con due incontri molto attesi:

Fiorentina – Torino,

Roma – Cremonese,

E il 2 febbraio con:

Juventus – Lazio.

La fiorentina è un osso duro: si è presa il lusso (in 10 contro 11) di eliminare nel turno precedente i Campioni d’Italia del Milan.

La Roma deve vedersela invece con la Cremonese, che appare molto più motivata dall’arrivo del nuovo tecnico Davide Ballardini: nella gara d’esordio, proprio in Coppa Italia, ha sconfitto ai calci di rigore il Napoli primo in classifica. I quarti si chiudono, infine, con la Juventus contro la Lazio.