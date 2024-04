Grande attesa per le semifinali di andata di Coppa Italia 2024. Sono quattro le squadre che si contengono il titolo nella finale che si giocherà il 15 maggio a Roma. Scopriamo insieme le partite in programma e quando andranno in onda.

Semifinali di andata di Coppa Italia: dove vedere Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta

Dopo la trentesima giornata di campionato di Serie A, quattro squadre sono ora impegnate con le semifinali di andata di Coppa Italia. Tra queste non vi è la capolista Inter, detentore della Coppa ed eliminata dal Bologna. I nerazzurri possono consolarsi con la vittoria dello scudetto, sempre più vicina. In semifinale si trovano quindi la Juventus (14 Coppe Italia vinte) che sfiderà la Lazio (sette Coppe vinte) e la Fiorentina (sei Coppe vinte) contro l’Atalanta (una Coppa vinta). Le gare saranno trasmesse in chiaro, in esclusiva, vediamo insieme quando e a che ora.

All’Allianz Stadium di Torino è atteso il big match tra Juventus e Lazio che si disputerà martedì 2 aprile 2024 alle ore 21. La partita verrà trasmessa in chiaro in diretta su Canale 5 dopo ‘Striscia la striscina’, versione ridotta del tg satirico. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta in campionato proprio contro la Lazio e cercano la rivincita in Coppa Italia. La seconda semifinale si giocherà mercoledì 3 aprile all’Artemio Franchi di Firenze tra la Fiorentina e l’Atalanta alle ore 21. La partita verrà trasmessa in chiaro su Italia 1. Le gare quindi saranno visibili in chiaro sui canali Mediaset e in streaming su Mediaset Infinity.

Questo il riepilogo delle due semifinali di andata di Coppa Italia 2024:

Juventus-Lazio , martedì 2 aprile alle ore 21.00 su Canale 5

, martedì 2 aprile alle ore 21.00 su Canale 5 Fiorentina-Atalanta, mercoledì 3 aprile alle ore 21.00 su Italia1

Quando semifinali e finale

A seguire Juventus-Lazio e Fiorentina-Atalanta ci sarà il postpartita, sui rispettivi canali, condotto da Monica Bertini. Le semifinali di ritorno della Coppa Italia invece si disputeranno il 23 e 24 aprile, a Roma e Bergamo, sempre alle ore 21. La finale invece è prevista per il 15 maggio in campo all’Olimpico di Roma.