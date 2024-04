Il grande calcio italiano torna su Mediaset in chiaro con le semifinali di Coppa Italia 2023-2024. Ecco il calendario completo con le partite in programma nei prossimi giorni su Canale 5 e Italia 1!

Coppa Italia 2023-2024, le semifinali in chiaro sulle reti Mediaset

Mediaset è pronta a trasmettere in esclusiva assoluta le semifinali di Coppa Italia 2023-2024. Un primato destinato a durare a lungo, visto che l’azienda si è assicurata i diritti della Coppia Italia per le prossime stagioni fino al 2027. Il grande calcio italiano torna protagonista martedì 23 e mercoledì 24 aprile con le gare di ritorno della principale coppa calcistica italiana, nonché la seconda competizione professionistica nazionale per prestigio dopo il campionato di Serie A. Le partite saranno visibili in in chiaro su Canale 5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.

Si comincia martedì 23 aprile 2024 dalle ore 21.00 con la sfida tra Lazio-Juventus in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Dopo la partita di andata terminata con la vittoria dei bianconeri per 2-0, la squadra allenata da Giovanni Martusciello è chiamata ad una grande prova. Mercoledì 24 aprile 2024, invece, appuntamento dalle ore 21.00 dal Gewiss Stadium di Bergamo sarà invece la volta di “Atalanta-Fiorentina”. Dopo la vittoria dei viola con il risultato di 1-0 nella partita di andata, cosa succederà? Ricordiamo che i post-partita live di tutte le sfide di Coppa Italia sono sempre condotti da Monica Bertini su Canale 5, in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il calendario delle semifinali di Coppa Italia 2023-2024 sulle reti Mediaset

Ecco per voi in dettaglio il calendario delle semifinali di Coppa Italia 2023-2024 in programma, in chiaro, sulle reti Mediaset.

MARTEDÌ 23 APRILE

Lazio-Juventus, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Gli inviati sono: Francesca Benvenuti e Gianni Balzarini

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Ivan Zazzaroni, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.

MERCOLEDÌ 24 APRILE

Atalanta-Fiorentina, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero. Gli inviati sono: Angiolo Radice e Daniele Miceli

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Franco Ordine, Simone Tiribocchi, Ciccio Graziani e Andrea De Marco.

MARTEDÌ 2 APRILE

Juventus-Lazio, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5 con la telecronaca: Massimo Calegari e Massimo Paganin. Gli nviati sono: Alessio Conti e Gianni Balzarini

A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Sandro Sabatini, Fabrizio Ravanelli, Stefano Sorrentino e Graziano Cesari.

MERCOLEDÌ 3 APRILE

Fiorentina-Atalanta, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1 con la telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. Gli inviati sono: Monica Vanali e Daniele Miceli

A seguire, su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco.