L’Italia si qualifica alla finale di Coppa Davis. Un risultato storico per la squadra capitanata da Filippo Volandri e trascinata da Sinner che batte per la seconda volta in pochi giorni il numero uno al mondo Djokovic. Vediamo insieme dove e a che ora vedere la finale Italia-Australia di Coppa Davis.

Coppa Davis, l’Italia è in finale contro l’Australia: dove vederla in chiaro e in streaming

Nella semifinale andata in scena sabato 25 novembre 2023, è stato Sinner il vero protagonista. Il tennista italiano è sceso in campo contro Djokovic dopo che il suo compagno di squadra Lorenzo Musetti era stato battuto da Miomir Kecmanovic in tre set, per 6-7, 6-2, 6-1. Sinner ha battuto Djokovic e nel doppio, in coppia con Sonego, ha avuto la meglio del duo composto da Djokovic/Kecmanovic. L’Italia quindi ha battuto la Serbia per 2 a 1 e ha conquistato la finale che si giocherà domenica 26 novembre alle 16 contro l’Australia. La gara sarà trasmessa su Rai 2, su Sky Sport Uno (canale 2001), Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW e su RaiPlay. La finale degli Atp Finals fu trasmessa su Rai 1 facendo registrare 5.493.000 spettatori e uno share del 29,5%.

Il programma di oggi dalle 16:

Matteo Arnaldi vs Alexei Popyrin

a seguire: Jannik Sinner vs Alex de Minaur

a seguire: il doppio Sinner/Sonego vs Purcell/Ebden

Queste le parole di Sinner ai microfoni di Rai Sport: “Tutto il team ci ha creduto, alla fine il doppio è difficile soprattutto sull’1-1 ma entrambi abbiamo fatto bene, ci abbiamo creduto e questo ha fatto la differenza. Siamo contenti di essere in finale, domani vediamo, adesso dobbiamo riposare”.

Sinner batte Djokovic in semifinale

Sinner è riuscito a trovare la forza e le motivazioni per battere il suo storico rivale riuscendo a portare l’Italia in finale di Coppa Davis. Sul punteggio di 1 a 0 per la Serbia, il tennista italiano ha vinto il primo set contro Djokovic con il punteggio di 6-2 mentre il secondo set è stato vinto dal serbo con lo stesso punteggio, 6 a 2. Tutto si è quindi giocato nel terzo set, dove Sinner ha avuto la meglio per 7-5. È il primo tennista a riuscire a battere Djokovic nel singolo per ben due volte nella stessa stagione dal 2019.