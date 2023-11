Dopo il grande successo di pubblico degli Atp finals, arriva in tv la Coppa Davis. La fase conclusiva della massima competizione mondiale a squadre nazionali del tennis maschile si terrà a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. Vediamo insieme dove vederla e chi saranno i tennisti impegnati.

Coppa Davis 2023, dove vederla in tv

Sinner-Djokovic, finale degli Atp finals è stata la finale più vista nella storia del tennis. Sono stati circa 5 milioni e mezzo gli italiani che hanno fatto il tifo per il tennista altoatesino, numero quattro al mondo, che ha perso contro il serbo. Ora però potrà avere la sua rivincita con la Davis Cup. Sono infatti 8 le squadre finaliste e tra queste c’è anche l’Italia che affronterà nei quarti l’Olanda. I convocati di Filippo Volandri sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e l’esordiente nella competizione, Matteo Arnaldi. Nel doppio, l’Italia può contare su Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Non c’è in rosa Berrettini.

Italia-Olanda andrà in onda giovedì 23 novembre, live dalle ore 10, con pre e post all’interno dello Studio Coppa Davis (in onda dalle 9.30 e al termine dei match). Gli altri quarti sono Canada-Finlandia (il 21 novembre alle 16); Repubblica Ceca-Australia (mercoledì 22 alle 16.00) e Serbia-Gran Bretagna (giovedì 23 alle 16.00). In caso di vittoria, l’Italia affronterà nelle semifinali vincente di Gran Bretagna – Serbia (in programma sabato 25 novembre alle ore 10).

Venerdì 24 e sabato 25 novembre sono infatti previste le due semifinali mentre la finale si giocherà domenica 26 alle ore 16. Tutti i match dell’Italia saranno trasmessi in chiaro su Rai 2, Rai 2 HD, Rai Sport HD e in streaming su Raiplay. L’intera manifestazione invece verrà trasmessa su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Now, Sky Go e SupertennisX.

I tennisti in gara

La sfidante dell’Italia, l’Olanda schiererà: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof. Capitano: Paul Haarhuis. Nella Gran Bretagna grande assente sarà Andy Murray, convocati dal capitano Leon Smith sono Cameron Norrie, Daniel Evans, Jack Draper, Neal Skupski. La Repubblica Ceca vede Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Adam Pavlasek con Capitano Jaroslav Navratil. Nel Canada Felix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil, Milos Raonic e Capitano Frank Dancevic.

Nella Serbia, Sinner ritroverà Novak Djokovic con Laslo Djere, Dusan Lajovic, Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic; Capitano Viktor Troicki. Per la Finlandia convocati dal capitano Jarko Nieminen sono Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Kaukovalta, Harri Heliovaara, Patrik Niklas-Salminen. Nell’Australia invece ci sono Alex de Minaur, Max Purcell, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis, Matthew Ebden; Capitano è Lleyton Hewitt