Quando manca meno di un mese al Concertone del Primo Maggio 2024, sono stati annunciati i nuovi conduttori: si tratta dei cantanti Noemi ed Ermal Meta. Vediamo insieme cosa hanno dichiarato e dove si svolgerà l’evento musicale dedicato alla festa dei lavoratori.

Noemi ed Ermal Meta alla conduzione del Concertone del Primo Maggio

Non cambia solo la location per l’edizione 2024 del Concertone del Primo Maggio. A causa dei lavori di ristrutturazione che interessano Piazza San Giovanni in Laterano in vista del Giubileo 2025, il concerto si terrà infatti al Circo Massimo. Sono attesi centinaia di giovani che non perdono occasione per ascoltare buona musica e trattare temi importanti. A condurre quest’anno l’evento, sempre in diretta su Rai3, ci saranno Noemi ed Ermal Meta. I due cantanti sostituiscono Ambra Angiolini e Biggio che erano stati al timone della manifestazione del 2023.

A darne l’annuncio della loro conduzione, sono stati Noemi ed Ermal Meta ospiti venerdì 12 aprile nell’edizione delle 19.00 del Tg3. Queste le parole di Noemi: “Il primo maggio è una piazza che ho vissuto da spettatrice, da cantante e sono contentissima ora di condurre con Ermal, sarà molto bello. L’atmosfera al Circo Massimo, che io da buona romana amo, è il posto dei concerti per antonomasia, sarà una piazza molto calda e piena di buona musica. Il segreto del successo sono le persone, il pubblico e la musica“.

Ermal Meta ha poi spiegato che primo maggio sarà, dove al centro non ci sarà solo la musica: “Sarà un primo maggio ricco di temi importanti, la centralità sarà il lavoro e l’importanza della sicurezza sul lavoro che dovrebbe avere un ruolo sempre più centrale“.

Ospiti e cantanti sul palco ancora top secret

Promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, il Concertone del Primo Maggio a Roma sarà a ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Ci saranno tanti artisti che si esibiranno sul palco ma i nomi sono ancora top secret. A partire da martedì prossimo sarà ufficializzato l’elenco.