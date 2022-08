Il fenomeno Harry Styles torna in concerto nel nostro paese. I suoi moltissimi fan erano certi di andarlo a vedere nei maggiori stadi italiani come accaduto per i Coldplay eppure la notizia ufficiale del ritorno in Italia ha un sapore amaro. Una sola data per il Love On Tour di Harry Styles. Di seguito tutte le informazioni su come e quando acquistare i biglietti per l’ex One Direction.

Concerto Harry Styles: il 22 luglio all’ RCF Arena di Reggio Emilia

Il concerto di Harry Styles in Italia non è solo un evento musicale ma un vero e proprio racconto di anime che si incontrano e si liberano. Le due recenti tappe a Bologna e a Torino, come nel resto del mondo che lo segue, hanno evidenziato quanto l’artista britannico sia amato e compreso in Italia. Il 22 luglio 2023 si esibirà a Reggio Emilia.

Proprio per questo motivo, l’annuncio imminente di nuove date anche nel nostro paese ha suscitato le aspettative, le speranze e la gioia dei suoi ammiratori però in molti si aspettavano di godere lo show dagli stadi e non dall’ RCF Arena di Reggio Emilia. Un luogo che può ospitare 100.000 persone ma che essendo tutto parterre avrà una visione ridotta e poco funzionale.

Campovolo, o per meglio dire l’RCF Arena, è sempre stato il luogo dei mega concerti di Ligabue e i fan del Liga possono consigliare i metodi più disparati ai fan di Harry Styles su come organizzarsi per la visione del concerto.

Concerto Harry Styles: come prendere i biglietti per il 22 luglio 2023 a Campovolo

Il concerto del Love On Tour 2023 di Harry Styles si candida ad essere uno dei maxi-eventi musicali del prossimo anno. Così come per i Coldplay ci sarà da “combattere” con il sito di Live Nation ecc.

I biglietti sono in prevendita su My Live Nation dalle ore 10:00 del 1 settembre mentre a partire al 2 settembre, sempre dalle ore 10:00, la vendita generale.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, c’è una differenziazione a seconda delle aree: