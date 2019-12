Tutto pronto per il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano 2019 trasmesso nella notte della Vigilia di Natale in prima serata su Canale 5. Ecco per voi il conduttore e tutto il cast della 27esima edizione dell’evento benefico promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

Concerto di Natale Roma 2019: l’evento dal Vaticano su Canale 5

Martedì 24 dicembre 2019, la sera della Vigilia di Natale, Canale 5 è pronta a fare compagnia a tutti i telespettatori con il consueto appuntamento del Concerto di Natale in Vaticano 2019 condotto da Federica Panicucci. L’evento, giunto quest’anno alla 27esima edizione, è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes.

La finalità di quest’edizione è il progetto benefico “Facciamo rete per l’Amazzonia” con due importanti progetti. Il primo è quello di sensibilizzare gli studenti delle 450.000 scuole sparse nel mondo a conoscere quello che accade in Amazzonia. L’obiettivo è quello di andare a ricostruire rapporti di armonia tra gli uomini e la natura realizzando anche attività di scambio tra studenti e scuole.

Il secondo progetto, invece, è quello di preservare la presenza, la tradizione e la cultura di una popolazione indigena nel distretto di Lauaretê, a nord ovest dell’Amazzonia brasiliana. Si tratta di una zona dove le popolazioni vivono in condizioni di grandissimo disagio sia sociale che sanitario; zone dove la violenza, i furti e gli omicidi sono diventati all’ordine del giorno soprattutto tra i minori. Per questo motivo i salesiani chiedono un supporto ed un aiuto concreto per aiutare le giovani popolazioni a vivere in un luogo sicuro.

Tutti noi possiamo partecipare al progetto benefico “ Facciamo rete per l’Amazzonia” facendo delle donazioni chiamando il numero telefonico solidale 45530, attivo dal 2 novembre al 31 dicembre.

Concerto di Natale in Vaticano 2019: artisti

Sul palco del Concerto di Natale in Vaticano, allestito presso la splendida cornice dell’Aula Paolo VI si alterneranno grandi nomi della musica italiana ed internazionali pronti a regalare al pubblico alcuni dei brani più belli della tradizione natalizia. A cominciare dal grandissimo Lionel Richie, Bonnie Tyler, Mirelle Mathieu, Susan Boyle e Leo Rojas.

Per l’Italia, invece, ci saranno le splendide voci di Elisa ed Arisa, il genio di Simone Cristicchi, la modernità di Fabio Rovazzi, la rossa Noemi, il tenore Fabio Armiliato e il flautista Andrea Griminelli. Direttamente da Sanremo il vincitore in carica Mahmood e a completare il cast anche Davide Merlini, Alma Manera e il chitarrista Giorgio Albiani.

Tutti gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino. Presenza immancabile quella del The Charleston Mass Gospel Choir, il coro gospel americano, e del Piccolo Coro Le Dolci Note.