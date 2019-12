Il 25 dicembre alle 12.30 su Rai 1 andrà in onda il Concerto di Natale dalla Basilica di Assisi in Umbria. Ospite dell’evento, tra gli altri anche Massimo Ranieri che per la verità non ha mai festeggiato il Natale ma lo ha sempre passato lavorando nei teatri o in tv.

Concerto di Natale da Assisi, il 25 dicembre alle 12.30 su Rai 1 in compagnia di Massimo Ranieri

Sabato scorso, il 14 dicembre 2019, è stato registrato il concerto di Natale da San Francesco di Assisi che noi vedremo in tv il giorno di Natale, il 25 dicembre sull’ammiraglia Rai.

All’evento erano presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Gualtiero Bassetti, il Legato Pontificio per la Basilica di San Francesco, Card. Agostino Vallini, il Presidente RAI, Marcello Foa, l’Amministratore Delegato RAI, Fabrizio Salini, e il Direttore di RAI1, Teresa De Santis.

Concerto di Natale: ecco tutti gli ospiti che vedremo

All’evento hanno partecipato numerosi ospiti, ve ne riportiamo qualcuno:

Massimo Ranieri,

Anna Tifu al violino,

Marco Braito

Ercole Ceretta alle trombe.

Ad accompagnare gli artisti, l’Orchestra sinfonica nazionale della RAI, il coro di voci bianche “I piccoli musici” e il coro “Coenobium vocale“, guidati dai maestri Mario Mora e Maria Dal Bianco. Il concerto verrà trasmesso su Rai 1 il 25 dicembre alle 12.30 dopo il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco.

I prossimi impegni lavorativi di Massimo Ranieri

Ranieri, raggiunto da Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della festa del Natale e di come ricorda quelli, trascorsi da bambino. In verità, la povertà era l’assoluta protagonista della festa dal momento che non potevano permettersi pranzi luculliani o giocattoli. Erano 8 fratelli e l’unica nota positiva era che fossero molti uniti e affiatati.

Si stringevano intorno al braciere per combattere il freddo e di cibo ce n’era molto poco. Un piatto di pasta, un pezzetto di capitone perché non era caro. Il panettone non potevano permetterselo. A Sant’Anna di Palazzo, nella zona di Napoli dove vivevano, c’erano le bancarelle con il pesce prelibato, i saraghi, i merluzzi… ma era qualcosa che non li riguardava.

“Nella mia vita non ricordo i festeggiamenti per il Natale: era una roba da ricchi e noi non avevamo niente- afferma Ranieri- Come l’albero di Natale, chi l’ha mai avuto? Mio padre amava il presepe, ne faceva uno piccolino, ma l’albero costava troppo. Però cantavamo “Tu scendi dalle stelle” tutti insieme, con le stelline in mano”.

Ranieri ricorda con tenerezza quei momenti e sempre a Sorrisi e Canzoni anticipa cosa canterà in televisione al “Concerto di Natale da Assisi”:

Sì, canterò due brani: “Quanno nascette Ninno” (“Tu scendi dalle stelle” in napoletano, ndr) e “Che notte è”, una canzone mia sul Natale che ho inciso tanti anni fa e che nessuno conosce”

E dopo?

“Il 31 dicembre e il primo gennaio sarò all’Auditorium della Conciliazione di Roma con “Sogno e son desto 500 volte”, spettacolo che porterò in tour fino a maggio. Il 22 e 23 febbraio andrò invece in scena ad Avellino con lo spettacolo “Malìa – Notti splendenti”

Ed aggiunge ancora:

“C’è il nuovo disco in uscita che è quasi pronto. Un disco di inediti dopo 25 anni dall’ultimo lavoro. Sono 12 brani scritti per me, tra gli altri, da Fossati, Pagani, Avitabile. Uscirà a fine marzo dopo Sanremo.

E a proposito di Sanremo…

“Non ci tornerei in gara perché… sono vecchio ormai. Però se mi invitassero come ospite andrei molto volentieri”.