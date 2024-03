Con Air, diretto da Simon West nel 1997, è un film di genere drammatico/catastrofico incentrato, come molti altri nel cinema, sul dirottamento degli aerei. Fra scene mozzafiato, adrenalina che sale a mille ed effetti speciali sempre più realistici e sofisticati, questo tipo di narrazione trova da sempre molti appassionati fra il pubblico.

Il plus di Con Air sta nel cast stellare, che annovera alcuni dei migliori nomi di Hollywood in circolazione. Non perdetelo nella prima serata di Mercoledì 6 Marzo su Nove: le curiosità principali da sapere ve le diciamo noi.

Con Air: la trama in breve e il cast

Su un Con Air, un tipo di aereo che si utilizza per il trasporto dei detenuti, i malviventi hanno intenzione di salvare un narcotrafficante a terra. Uno di loro però, in licenza premio, non è affatto d’accordo.

Strepitoso il cast, che fra gli altri annovera Nicolas Cage, Monica Potter, John Cusack, John Malkovich, Steve Buscemi, Nick Chinlund, Colm Meaney, Ving Rhames, José Zúñiga e Jesse Borrego.

Le principali curiosità sul film

Queste sono le curiosità imperdibili da sapere su Con Air: