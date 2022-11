Come cambia il palinsesto Rai a causa della messa in onda dei vari match per i Mondiali di Calcio 2022? Quali modifiche verranno apportate e quanti e quali programmi, tra i più amati, andranno in vacanza ancora prima di Natale? Ecco tutte le modifiche che sono state apportate per poter trasmettere quante più partite possibili.

Come cambia il palinsesto di Rai 1 per i Mondiali?

A causa di diverse prime serate dedicate alla messa in onda, a partire già dalle 20.00, di numerose partite di calcio, il palinsesto di Rai 1 subirà diverse modifiche. Da quando? Dal 20 novembre 2022.

Domenica 20 novembre

Le prime due a subire modifiche e tagli saranno proprio coloro che ci tengono compagnia ogni domenica ovvero Mara Venier e Francesca Fialdini. Come mai? Ebbene domenica 20 novembre, primo giorno dei Mondiali. Domenica In è prevista solo dalle 14.00 alle 15.30. Poi l’attenzione sarà tutta dedicata a quanto accadrà in Qatar. Da noi a ruota libera? Non andrà in onda. La trasmissione riprenderà, tra Mondiali e Natale, riprenderà nel 2023.

Domenica 27 novembre, invece, Domenica In non sarà proprio trasmessa. I match inizieranno infatti alle 14.00. Domenica In poi tornerà, sempre in forma ridotta, sia il 4 e il 18 dicembre.

La prima settimana dal 21 al 26 novembre 2022

Cosa cambierà nei giorni feriali? Dal 21 al 26 novembre non si prospettano cambi di palinsesto per la soap opera Il Paradiso delle Signore che, però, si prenderò due settimane di stop dal 28 novembre.

A modificare la messa in onda o l’orario con cui daranno appuntamento ai propri telespettatori saranno invece: La vita in diretta, che si accorcerà, L’Eredità e il TG1. Il game quiz condotto da Flavio Insinna andrà in onda dalle 18.10 circa alle 19.20 quando prenderò il via l’edizione del TG1. Alle 20.00 invece vi sarà uno degli appuntamento più attesi con il match di punta della giornata. A saltare pertanto, sarà il programma di Amadeus, I Soliti Ignoti. Pare che il conduttore l’abbia presa con molta ironia, così come documentato da Fiorello a Viva Rai 2.

"La risposta gliela darò dopo i Mondiali" 🥹 Una frase, un uomo distrutto: caro #Amadeus, spoiler evitato e cast di #Sanremo2023 salvato 👀#AspettandoVivaRai2 è in esclusiva su #RaiPlay ▶ https://t.co/ElwRLUR9cW pic.twitter.com/ASrzmHDfIs — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 14, 2022

Dopo la prima settimana cosa accadrà? Oltre a quanto abbiamo già detto per Domenica In, Da noi a ruota libera e Il Paradiso delle Signore, possiamo aggiungere che La Vita in Diretta riprenderà la regolare messa in onda da lunedì 12 dicembre.

Come la Rai seguirà i Mondiali di Calcio

Come seguirà la Rai i Mondiali di Calcio 2022? In tantissimi modi. In primis le partite dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo di calcio saranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Ben 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport HD. In generale tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1. Su Rai 2 e Rai Sport HD invece, vi saranno alcuni degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport HD per i match che si giocheranno in contemporanea.

Da domenica 20 novembre fino alla finalissima di domenica 18 dicembre, Rai Radio1 e Radio 1 Sport racconteranno nel dettaglio tutta la Coppa del Mondo di calcio di Qatar 2022. I 64 incontri saranno trasmessi in diretta grazie a una squadra di 8 radiocronisti e al commento tecnico di: Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Massimo Orlando, Sebino Nela e Katia Serra sia su Radio 1 Sport, l’emittente tematica digitale, che su Rai Radio1.

Dopo il successo dei Giochi di Tokyo, torneranno ogni sera, dopo il match delle 20.00, Alessandra De Stefano, Sara Simeoni e Jury Chechi, con “Il Circolo dei Mondiali”. Dal lunedì al venerdì dalle 22.05 alle 23.00 andrà in onda Torcida Mundial, che ripeterà la fortunata trasmissione Torcida Radio 1 di quest’estate.