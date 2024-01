Tutto pronto per il secondo appuntamento dello show di Virginia Raffaele che torna in prima serata su Rai1 con “Colpo di luna“. Dopo il grande successo della prima puntata, la comica e conduttrice è pronta a far divertire il pubblico di Rai1 con uno spettacolo che strizza l’occhio al mondo dei luna park. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 19 gennaio 2024.

Colpo di luna, gli ospiti della seconda puntata su Rai1

Venerdì 19 gennaio 2024 dalle ore 21.30 va in onda la seconda puntata di “Colpo di Luna” di Virginia Raffaele in prima serata su Rai1. Lo show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, ha segnato il ritorno della straordinaria comica, attrice e conduttrice in prima serata con uno show dal sapore fortemente contemporaneo con un rimando anche al mondo del luna park che tanto ha segnala la sua vita ed infanzia. In questa grande macchina, la Raffaele porta in scena una visione della vita tutta sua attraverso le attrazioni delle giostre tra uno zucchero filato e una ruota panoramica.

Ma passiamo agli ospiti della seconda puntata. In studio si alterneranno: la cantante Arisa pronta a farci sognare con la sua voce cristallina. E ancora: l’attrice e comica Carla Signoris, l’attrice e comica Emanuela Fanelli reduce dal grandissimo successo del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Ma non finisce qui, visto che la Raffaele è pronta a far divertire il pubblico con la presenza di Lillo & Greg. A chiudere il cerchio: Massimo Ranieri e Michele Mirabella. Naturalmente confermata la presenza in studio di Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli. Ad accompagnare gli ospiti in studio una band di 15 elementi diretta dal maestro Maurizio Filardo – al ballo con la direzione artistica di Laccio e il suo corpo di ballo che dipinge scenari e mondi.

Colpo di luna, gli ascolti della prima puntata

Gli ascolti della prima puntata di Colpo di Luna di Virginia Raffaele sono stati buoni, ma non hanno permesso alla straordinaria comica ed imitatrice di battere il colosso di Ciao Darwin 9 di Paolo Bonolis. Il varietà “Colpo di luna”, infatti, ha attirato l’attenzione di 3.320.000 spettatori pari al 20% share, mentre il mondo antropologico di Ciao Darwin 9 ha incollato alla tv 3.478.000 spettatori con uno share del 23.6%.

Che dire buona la prima per la Raffaele, anche se la seconda puntata dovrà scontrarsi con la semifinale di Supercoppa Italiana 2024!