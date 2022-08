È di questi giorni la notizia che i Coldplay tornano in Italia con il Music Of The Spheres World Tour 2023. Dopo ben sei anni dagli ultimi concerti, il prossimo 21 giugno 2023 il gruppo sarà a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona, mentre il 25 e 26 giugno si esibiranno a Milano, allo Stadio San Siro. Dopo l’annuncio delle date dei concerti di Napoli e Milano, i milioni di fan sparsi in tutto il mondo si preparano ad acquistare i biglietti. Dove comprare online i biglietti per i Coldplay?

Coldplay, biglietti per i concerti di Napoli e Milano: dove comprarli online

I tantissimi fan che sono già iscritti al sito My Live Nation possono già comprare i biglietti per il concerto dei Coldplay nella giornata di oggi, mentre tutti gli altri dovranno aspettare domani, giovedì 25 agosto 2022, quando sarà aperta la vendita dei biglietti. Una grande corsa all’ultimo biglietto visto che la band di Chris Martin è celebre per i sold out a ogni loro data.

Su Ticketone e Ticketmaster la vendita dei biglietti avrà inizio domani 25 agosto 2022 a partire dalle ore 10.00. Il limite di acquisto per ogni cliente è di 4 biglietti durante la presale, mentre sale a 6 biglietti in vendita generale. Ricordiamo a tutti coloro che vorranno comprare i biglietti, che ti Ticket sono nominali e il prezzo varia a seconda della data e del tipo di biglietto scelto. Sia a Napoli che a Milano, i prezzi vanno da un minimo di 57,50 € (Sesto Settore Numerato) ad un massimo di 172,50 € (Primo Settore Numerato).

Prezzi biglietti concerto dei Coldplay a Napoli

Prato: 103,50€ (90€ + prevendita 13,50€);

Primo Settore Numerato: 172,50€ (150€ + prevendita 22,50€);

Secondo Settore Numerato: 138,00€ (120€ + prevendita 18,00€);

Terzo Settore Numerato: 97,75€ (85€ + prevendita 12,75€);

Quarto Numerato: 74,75€ (65€ + prevendita 9,75€);

Quinto Settore Numerato: 63,25€ (55€ + prevendita 8,25€);

Sesto Settore Numerato: 57,50€ (50€ + prevendita 7,50€).

Costi biglietti concerto dei Coldplay a Milano