Claudia Ruggeri, meglio conosciuta come Miss Claudia, colei che guida il salottino di Avanti un Altro, è incinta. Scopriamo insieme chi è il suo marito e cosa fa nella vita.

Claudia Ruggeri è incinta: primo figlio con Marco Bruganelli

Arriva una bellissima notizia per la coppia composta da Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli, fratello minore di Sonia, attuale opinionista dell’Isola dei Famosi. La giovane, che il pubblico ha imparato a conoscere ad Avanti un Altro, trasmissione dell’ex cognato Paolo Bonolis, aspetta il suo primo figlio. Ad annunciarlo è stato la donna attraverso un post sul suo profilo instagram (nome utente @missclaudiaruggeri) che è seguito da oltre 1,2 milioni di follower. Claudia Ruggeri ha infatti pubblicato uno scatto dell’ecografia accompagnato da poche parole: “Ti aspettiamo“.

Nelle ultime puntate di Avanti un Altro non stiamo più vedendo Miss Claudia guidare il salottino che popola il quiz show. Al suo posto c’è un personaggio, con parrucca bionda, che rappresenta suo fratello. Un periodo di pausa che Claudia Ruggeri si è presa quindi per godere della gravidanza. Sotto al post non mancano i commenti, come quello di Sonia Bruganelli che scrive: “Amore, zia ti aspetta“. Adele Bonolis spera invece che sia una bimba ma al momento non si conosce ancora il sesso del futuro nascituro. In tantissimi si sono congratulati con la coppia, da Paola Caruso ad Alessia Macari, passando per Francesca Brambilla e Laura Cremaschi.

Carriera e vita privata

Claudia Ruggeri è nata il 22 ottobre del 1983 a Roma. Inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella ed entra nel cast di ‘Ciao Darwin’ come ballerina. Ad Avanti un Altro ha invece ricoperto diversi ruoli: Supplente, Poliziotta fino a quello di Miss Claudia. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2006 si è sposata con Marco Bruganelli dopo un lungo fidanzamento. I due si erano conosciuti dietro le quinte di Domenica In. Ora la lieta notizia.