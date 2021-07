In questo periodo si è parlato molto di tv, della mancanza di nuove idee e di rivoluzioni nell’intrattenimento televisivo. E pure la novità, che potrebbe essere anche un ritorno al grande varietà di una volta, arriva da una delle attrici italiane più apprezzate: Claudia Gerini. Abbiamo intervistato l’attrice romana al Giffoni Film Festival e con lei abbiamo parlato anche di tv e di programmi televisivi.

Claudia Gerini: intervista all’attrice romana

La Gerini già in passato si era cimentata come conduttrice nel programma “L’amore e altri rimedi”. Abbiamo chiesto all’attrice di “Viaggi di Nozze” se quella fosse stata solo una parentesi o se c’è un programma televisivo che sogna di condurre?

Ai nostri microfoni Claudia Gerini ha così risposto: “A me piace ballare e cantare, mi piacerebbe fare un programma televisivo, ma più che condurre, perchè ci sono delle bravissime conduttrici, mi piacerebbe fare un programma musicale dove ci sono dei numeri ballati e cantati”.

Claudia Gerini: “ Mi piace fare tv, ecco il programma che ho in mente di fare”

L’idea dell’attrice è chiara, quello che le piacerebbe portare in tv è un varietà, proprio come quelli di una volta. La Gerini ci anticipa infatti in esclusiva che un’idea in cantiere già c’è: “A un varietà ci sto pensando da tempo, tra qualche anno perchè no. Ne ho parlato anche con Michela Andreozzi, di mettere su 4 puntate speciali. Fare degli omaggi a grandi donne della tv e del varietà come Sandra Mondaini o la grande Raffaella Carrà che è volata via recentemente”.

La tv quindi, non è affatto indifferente all’attrice romana che ci saluta dicendo: “Mi piace la tv, mi piace questo modo di fare tv, mi piace l’entertainment musicale”.

La passione di Claudia Gerini per il ruolo di Eva Kant

Claudia Gerini durante l’intervista ci ha anche parlato della sua recente esperienza nel cast di Diabolik, l’attrice non nasconde il suo legame al ruolo di Eva Kant, ruolo che le sarebbe piaciuto interpretare ancora una volta anche in questa produzione.

Intervista esclusiva a Claudia Gerini