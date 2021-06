Svelata la prima coppia che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island 2021, il docu-reality dei sentimenti condotto per l’ennesimo anno da Filippo Bisciglia. Loro sono Claudia Venturini e Stefano Socionovo e sono fidanzati da quattro anni e mezzo.

Claudia ha 26 anni ed è fidanzata con Ste da quattro anni e mezzo. La coppia avrebbe dovuto convolare a nozze il primo agosto dello scorso anno, ma a causa della pandemia ha dovuto rimandare l’evento. E’ Claudia che scrive alla trasmissione e dice:

“Ho scritto io a Temptation Island perché nell’ultimo anno le cose non sono andate molto bene tra di noi e con l’arrivo del matrimonio ho delle paure” – ha dichiarato Claudia; “Io voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che ho del mio sentimento e la volontà che ho di sposarla”, ha risposto Ste.

Temptation Island, parla Raffaella Mennoia, storica autrice del programma

“Le coppie dovrebbero essere sette in tutto. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere.

Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei“.

Temptation Island 2021: quando in tv?

Insomma, è quasi tutto ai nastri di partenza per la nuova edizione del docu-reality dei sentimenti e delle tentazioni dove sette coppie si metteranno alla prova per verificare se il loro amore, la loro storia è solida oppure no. Alla conduzione Filippo Bisciglia e per qual che riguarda la data di messa in onda si parla di mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su canale 5, ma non c’è ancora una data ufficiale.

Claudia e Ste, di Temptation Island 2021: il video mediaset