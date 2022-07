Nessuna grande sorpresa nella classifica Fimi di Album e Singoli più venduti della settimana dall’8 al 14 luglio 2022. Stabili all numero uno Lazza e Fedez rispettivamente nella classifica degli album e dei singoli più venduti. Scopriamo insieme tutta la top ten.

Classifica Fimi Album più venduti: sul podio Lazza, Irama e Fedez

La classifica Fimi degli album più venduti della settimana dall’8 al 14 luglio 2022 segna il trionfo di Lazza. Il rapper milanese si conferma alla numero uno con il suo album “Sirio” da sette settimane sul podio. Mantiene molto bene Irama con “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, il disco pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2022 grazie al successo dei singoli “Ovunque sarai” e “5 gocce”. Perde una posizione, invece, Rkomi con il suo “Taxi Driver” alla 63esima settimana di permanenza in top 10.

Quinta posizione per una compilation di successi dell’estate, mentre Blanco scivola alla posizione sei con “Blu celeste” dopo 44 settimane. Seguono: Harry Style in discesa, Sangiovanni in risalita, Capo Plaza stabile e al decimo Rocco Hunt che complice il successo di “Caramello” si riaffaccia in top 10.

Ecco la classifica completa con i 10 dischi più venduti della settimana:

Lazza con “Sirio” Irama con “Il giorno in cui ho smesso di pensare” Fedez con “Disumano” Rkomi con “Taxi driver” Radio Italia Summer Hits 2022 Blanco con “Blu celeste” Harry Styles con “Harry’s House” Sangiovanni con “Cadere volare” Capo Plaza con “Hustle Mixtape” Rocco Hunt con “Rivoluzione”

Classifica Fimi Singoli più venduti: Fedez spiazza tutti

Dalla classifica degli album più venduti a quella dei singoli FIMI più venduti della settimana. Anche in questo caso sono davvero pochissime le novità. Il podio resta invariato rispetto alla scorsa settimana: Fedez feat Tananai e Mara Sattei si confermano alla 1 posizione con “La dolce vita” seguiti da “Shakerando” di Rhove e “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari.

Alla quarta posizione, in salita di tre posizioni, ritroviamo “Tropicana” dei Boomdabash con Annalisa, mentre in quinta posizione scende Irama con “5 gocce”. In discesa con Lorenzo Jovanotti con “I love you baby” in posizione 6 seguito da “Hace Calor” di Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta, Rvfv, Omar Varela. Chiudono la top ten dei singoli: “Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo, “Nostalgia” di Blanco e in salita di quattro posizioni “Finimondo” di Miss Keta.

Ecco la top 10 dei singoli più venduti della settimana: