Svelata la classifica dei brani più ascoltati su Apple Music Italia. La piattaforma musicale streaming con l’arrivo della fine dell’anno ha pubblicato le classifiche Apple Music di fine 2023. Al primo posto c’è Cenere di Lazza, secondo classificato al Festival di Sanremo 2023.

Classifiche Apple Music di fine 2023: al primo posto Cenere di Lazza

Lazza con “Cenere” è il re delle classifiche Apple Music di fine 2023. Il brano Cenere, secondo classificato al Festival di Sanremo 2023, è stato il brano più ascoltato sul servizio di streaming video e musicale sviluppato da Apple Inc. Un successo straordinario per il rapper in un anno, il 2023, che ha visto infrangere record di classifica imbattuti da tempo e visto la diffusione di nuovi generi come l’afrobeat. Ecco la classifica dei 10 brani più ascoltati su Apple Music Italia nel 2023:

CENERE di Lazza Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 di Bizarrap, Quevedo Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè) di Finesse Due Vite di Marco Mengoni 5 SUPEREROI di Mr.Rain VETRI NERI di ANNA, Capo Plaza, AVA TANGO di Tananai CHIAGNE (feat. Lazza & Takagi & Ketra) di Geolier X CASO (feat. Sfera Ebbasta) di Geolier 10 Mon Amour di Annalisa

Al primo posto domina “Cenere” di Lazza che ha collezionato ben 7 dischi di palinsesto. In top 10 sono ben quattro i brani presentati al Festival di Sanremo 2023: il vincitore Marco Mengoni con “Due vite”, Tananai con “Tango” e Mr Rain con “SUPEREROI” e infine Lazza. Domina anche Geolier che piazza ben due pezzi, mentre Annalisa è l’unica donna nella top ten con la hit “Mon Amour”.

Classifica dei Top 10 brani su Shazam nel 2023 in Italia

Anche Shazam ha diffuso la classifica del brani più shazammati del 2023. A trionfare è Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ di Bizarrap e Quevedo seguita da “Italodisco” dei The Kolors e terza posizione per “Flowers” di Miley Cyrus. In top ten ritroviamo anche: “The Loneliest” dei Maneskin, “Un briciolo di allegria” di Blanco e Mina. L’artista più shazammato del 2023 in Italia è Sfera Ebbasta.