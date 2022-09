La FIMI ha reso nota la classifica degli Album e Singoli più venduti della settimana dal 26 agosto al 1 settembre 2022. Irrompono i Muse con il nuovo progetto discografico spodestando Lazza, mentre tra i singoli è “Giovani Wannabe” mania con i Pinguini Tattici Nucleari.

Classifica Fimi Album più venduti: Muse battono Lazza

La classifica Fimi degli album più venduti della settimana dal 29 agosto al 1 settembre 2022 segna il ritorno dei Muse. Il gruppo musicale rock alternativo britannico irrompe alla numero uno con il nuovo album “Will of the people” spodestando il dominio incontrastato di Lazza. Dopo 21 settimane il rapper ha dovuto cedere il primo posto alla band e si piazza al secondo posto con l’album dei record “Sirio”. Alla terza posizione stabile Irama con “Il giorno in cui ho smesso di pensare” seguito da Rkomi con“Taxi Driver” e Blanco con il suo “Blu Celeste” al quinto posto.

Sesto posto per Bunny con l’album “Un verano sin ti” in salita di quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana. A seguire: “Harry’s House” di Harry Styles, in salita Fedez e il suo “Disumano”. Chiudono la top ten: Marracash e Capo Plaza.

Ecco la classifica completa con i 10 dischi più venduti della settimana:

Muse con “Will of the people” Lazza con “Sirio” Irama con “Il giorno in cui ho smesso di pensare” Rkomi con “Taxi driver” Blanco con “Blu celeste” Bunny con “Un verano sin ti” Harry Styles con “Harry’s House” Fedez con “Disumano” Marracash con “Noi, loro, gli altri” Capo Plaza con “Hustle Mixtape”

Classifica Fimi Singoli più venduti: Giovani Wannabe in vetta

Dalla TOP TEN degli album più venduti della settimana a quella dei singoli. In vetta resistono i Pinguini Tattici Nucleari con “Giovani Wannabe” tallonati dal tormentone dell’estate 2022 “La dolce vita” di Fedez feat Tananai e Mara Sattei. Al terzo posto in salita rispetto a sette giorni fa c’è Tropicana” dei Boomdabash con Annalisa. Perde una posizione, invece, “Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigoal in posizione quarta. A seguire: quinto posto per “Hace Calor” di Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta, Rvfv, Omar Varela, in salita al sesto c’è “Extasi” di Fred De Palma, mentre al settimo posto stabile “Shakerando” di Rhove.

Chiudono la top ten: “S!R!” di Thatsup feat. Lazza & Sfera Abbasta, “Capri Sun” di Capo Plaza e “5 gocce” di Irama.

Ecco la top 10 dei singoli più venduti della settimana: