Il salottino di Avanti un Altro, uno dei momenti più iconici del game show di Paolo Bonolis in onda su Canale 5, ha una nuova protagonista. Durante la puntata andata in onda ieri sera, Bonolis ha presentato al pubblico, con la sua solita ironia irriverente, Clarissa Migliaccio, la nuova “Miss” chiamata a dare brio e fascino al programma.

Una novità che arriva dopo l’uscita di scena di Claudia Ruggeri, storica Miss del salottino e volto amatissimo del programma, che ha deciso di lasciare la televisione per dedicarsi alla sua nuova carriera di psicologa. Una scelta personale importante, che segna un cambiamento per il cast dello show ma apre anche le porte a una nuova fase.

Chi è Clarissa Migliaccio, la nuova “Miss” di Avanti un Altro 2025

Clarissa Migliaccio non è un volto del tutto sconosciuto al pubblico: giovane modella e studentessa all’Università IULM di Milano, si è distinta come finalista regionale di Miss Universe Italia, arrivando fino alle prefinali nazionali e conquistando l’attenzione del mondo della moda. Attivissima su Instagram con il profilo @clarissa.migliaccio, porta in dote al programma freschezza e spontaneità, due qualità che promettono di conquistare i telespettatori.

Il video Mediaset dell’ingresso di Clarissa Migliaccio

L’eredità di Claudia Ruggeri

Per oltre dieci anni, Claudia Ruggeri è stata la Miss del salottino, diventando una delle figure più riconoscibili e amate di Avanti un Altro. La sua decisione di lasciare la tv per seguire la strada della psicologia ha sorpreso i fan, ma è stata accolta con rispetto e affetto da chi l’ha seguita in questo lungo percorso televisivo.

Il futuro del salottino

Con l’arrivo di Clarissa Migliaccio, il salottino si rinnova ma mantiene intatta la sua essenza: un mix di comicità, leggerezza e personaggi particolari che da sempre lo rendono uno dei segmenti più attesi del programma. La curiosità del pubblico ora è tutta concentrata sulla nuova Miss e su come Paolo Bonolis, con il suo stile irriverente, saprà valorizzarne il ruolo.