Comincia Martedì 14 Novembre in prima serata la tanto attesa fiction di Rai Uno Circeo, che racconta uno dei fatti di cronaca nera italiani più cruenti degli ultimi decenni. Ci riferiamo al caso tristemente noto come il “delitto del Circeo“, che sconvolse l’opinione pubblica a metà degli anni ’70, quando un gruppo di ragazzi della “Roma bene”, attirò con l’inganno due giovani studentesse nella villa al mare di uno di loro per seviziarle ed ucciderle. Alla fine una perse la vita, ma l’altra si salvò fingendosi morta e li denunciò. Di seguito vi anticipiamo la trama dei primi due episodi di Circeo, la miniserie in prima visione tv assoluta che ricostruisce e narra le tappe salienti di una tragedia che ha segnato un’epoca.

Circeo su Rai 1: trama episodio 1 ed Episodio 2 del 14 novembre 2023

Di seguito la trama e le anticipazioni dei primi due episodi della docu-serie di Rai 1.

Trama Episodio 1

Settembre 1975. Donatella Colasanti e Rosaria Lopez sono due studentesse adolescenti che conducono una vita tranquilla e simile a quella di tutte le ragazze della stessa età. Un giorno, dopo la scuola, vengono avvicinate da Andrea Ghira, Angelo Izzo e Gianni Guido, che le invitano ad una festa nella casa di vacanza di Ghira al Circeo, in provincia di Latina. Purtroppo è una trappola e l’inizio di un incubo per le due amiche. Dopo ore di sevizie di ogni genere, sopravvive soltanto Donatella, che denuncia gli aguzzini. Del caso si interessa l’avvocatessa Teresa Capogrossi.

Trama episodio 2

L’avvocatessa Capogrossi convince Donatella a farsi seguire dal suo studio. Intanto, mentre la data di inizio del processo si avvicina, la situazione personale di Donatella, che si ritrova con addosso la fortissima pressione dei media, è tutt’altro che tranquilla. Gli avvocati della difesa, dal canto loro, si adoperano in ogni modo affinché il processo salti. Si intuisce fin da subito che la strada per portare ad una condanna esemplare i tre criminali, grazie alle protezioni di cui godono, non sarà né breve né facile.