Ciao Maschio, il talk condotto dalla ex parlamentare di Forza Italia Nunzia De Girolamo, si conferma come una delle trasmissioni di maggior successo della fascia riguardante la seconda serata. Sabato 8 Aprile 2023, con inizio intorno a mezzanotte e cinquanta, va in onda l’undicesima puntata di questa stagione: ecco le anticipazioni sul tema e quali saranno gli ospiti.

Ciao Maschio, anticipazioni: il tema sella serata

Il filo conduttore lungo il quale si dipanerà la puntata di Ciao Maschio dell’8 Aprile, verterà sul complesso e delicato tema del perdono.

E’ più facile, se lo è, perdonare il tradimento di un amico o quello della persona amata? Il perdono si può insegnare? Queste saranno solo alcune delle domande a cui la conduttrice e gli ospiti cercheranno di rispondere, ciascuno con il proprio modo di pensare e il bagaglio di esperienze personali che porta con sé.

Dunque un argomento difficile, che sicuramente susciterà l’interesse del pubblico da casa (chiamato anche ad intervenire sui social tramite l’hashtag #ciaomaschio).

Gli ospiti di “Ciao Maschio”

Gli ospiti che siederanno di fronte a Nunzia De Girolamo nello studio di Ciao Maschio l’8 Aprile, saranno Adriano Panatta, Vincenzo Ferrera e Andrea Di Maria.

Panatta, oggi volto tv, è stato un campione di tennis e una leggenda italiana in questa disciplina; il secondo è uno dei protagonisti(Beppe) di Mare Fuori, una delle fiction del momento; Di Maria è un attore molto quotato. Dunque un parterre di uomini piuttosto eterogeneo, di sicuro interessante, che spazia dallo sport alla recitazione e, certamente, un bel campione di “maschi” capace di suscitare curiosità sia come persone che come professionisti.

Infine, come sempre, non mancheranno gli interventi ironici ed irriverenti delle Karma-B, che daranno il proprio parere sul tema centrale della serata. Che anche stavolta, fra racconti intimi ed aneddoti insoliti, promette scintille. Vale la pena andare a letto un po’ più tardi per non perdersi la puntata, no?