Tutto pronto per il gran ritorno di Ciao Darwin 9, il più divertente e irriverente show-antropologico della tv condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Ecco tutte le anticipazioni e novità in attesa della prima puntata di stasera, venerdì 24 novembre 2023.

Ciao Darwin 9 torna questa sera su Canale 5: categorie della prima puntata

Venerdì 24 novembre 2023 dalle ore 21.35 appuntamento con la nuova edizione di Ciao Darwin 9 in prima serata su Canale 5. Dopo quattro lunghi anni d’attesa c’è tantissima attesa e curiosità per il più divertente e irriverente show-antropologico della tv presentato da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti.

Per l’edizione 2023 Ciao Darwin riparte da “Giovanni 8.7”. Un sottotitolo che richiama alla memoria la celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra». Il programma, ideato da Paolo Bonolis, riparte da dove si era fermato quatto anni fa: studio parascientifico alla ricerca delle caratteristiche dell’uomo e della donna del Terzo Millennio.

Nella prima puntata assisteremo ancora alla sfida tra due categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione. Per la puntata del debutto la sfida in studio sarà tra le categorie Angeli vs Demoni. Tutti i rappresentanti del micro mondo sono chiamati a sfidarsi in prove di coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, nonché seduzione e simpatia per conquistare la vittoria finale.

Le prove di Ciao Darwin 9

Durante la prima puntata di Ciao Darwin 9 che vedrà contrapposte le categorie Angeli vs Demoni i rappresentanti dovranno confrontarsi per la selezione naturale della specie. Tra le prove: “A spasso nel tempo”, che proietta magicamente i concorrenti in diverse epoche storiche o in particolari aree geografiche. Non mancherà poi la “prova di coraggio”, il “faccia a faccia”, il dibattito tra i due schieramenti, e il gioco finale dei “cilindroni”.

A decretare la squadra vincitrice una giuria composta dalle 200 persone del pubblico presente in studio. Come sempre la colonna sonora del programma è storica sigla di “Ciao Darwin”, “Matti”, composta e cantata da Renato Zero e interpretata dal corpo di ballo. Novità anche per la Madre Natura che quest’anno si moltiplicherà: le splendide depositarie del meccanismo della casualità saranno quattro e si alterneranno nelle varie puntate.

L’appuntamento con Ciao Darwin 9 è da venerdì 24 novembre 2023 su Canale 5.