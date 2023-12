Tutto pronto per l’ultimo appuntamento del 2023 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7 lo show antropologico tornato con grandissimo successo nella prima serata di Canale 5. Scopriamo le squadre protagoniste dell’ultima sfida generazionale di stasera, venerdì 22 dicembre 2023!

Ciao Darwin 9, le squadre della quinta puntata di venerdì 22 dicembre 2023

Venerdì 22 dicembre 2023 dalle ore 21.35 va in onda l’ultima puntata della stagione 2023 di Ciao Darwin 9. Il più divertente e irriverente show-antropologico della tv, condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti, è pronto a salutare i telespettatori di Canale 5. Dopo il grandissimo successo di ascolti delle precedenti puntate, continua il divertente viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell’uomo e della donna del Terzo Millennio. Questa sera a sfidarsi due nuove categorie: Divano e Sport. A capitanare le due squadre due personaggi: per la squadra del divano Sergio Friscia, mentre per la squadra dello sport Andrea Maestrelli.

Ciao Darwin 2023 stasera su Canale 5, la sfida tra Divano e Sport

La quinta ed ultima puntata dell’edizione 2023 di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7 in onda venerdì 22 dicembre 2023 vede sfidarsi quindi il mondo del Divano contro quello dello Sport. Due categorie che promettono tante risate ai telespettatori e al pubblico in studio. Chi trionferà? Quale sarà la squadra vincitrice e dominante nell’uomo e della donna del Terzo Millennio? Come sempre da segnalare la presenza dell’iconica Madre Natura, splendida depositaria del meccanismo della casualità. Spetterà al destino decidere i concorrenti di ogni squadra che dovranno avvicendarsi nelle prove di coraggio.

Ricordiamo che “Ciao Darwin” è un programma R.T.I. con la collaborazione di SDL2005. Tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. Capo progetto Marco Salvati. Scritto da Andrea Arinci, Roberto Cenci, Carmine D’Andreano, Silvia Lagravinese, Federico Lampredi, Christian Monaco, Anna Maria Negri, Giuseppe Scagliola. La regia è affidata a Roberto Cenci

Il prossimo appuntamento con l’edizione di Ciao Darwin 9 è fissato per venerdì 12 gennaio 2024 sempre in prima serata su Canale 5.