‘Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7’ torna su Canale5: le novità e quando in tv

Dopo alcuni anni di pausa è pronto a ritornare in tv ‘Ciao Darwin 9’ su Canale 5. La trasmissione, che sarà come sempre condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sarà trasmessa in autunno e in primavera. Scopriamo insieme quali sono le novità e quando andrà in onda ‘Ciao Darwin 9’ che ha come sottotitolo ‘Giovanni 8.7’.

Torna Ciao Darwin 9 su Canale 5: le novità e quando in tv

Era il 2019 quando fu trasmesso ‘Ciao Darwin 8 – Terre desolate’ facendo registrare una media di ben 4,4 milioni di telespettatori e il 24,3% di share. Ora, quattro anni dopo, a partire da venerdì 15 settembre 2023 andrà in onda in prima serata su Canale 5 la nuova edizione dello show con Paolo Bonolis. Il sottotitolo, Giovanni 8.7, riprende una celebre frase del Vangelo: “E siccome insistevano nell’interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei»”.

Accanto a Paolo Bonolis durante la registrazione delle puntate era presente l’ex moglie Sonia Bruganelli che fa parte della produzione. È stata proprio la società di produzione a rendere noto per primo il sottotitolo di questa edizione. Sul meccanismo e i nuovi giochi vige il più stretto riserbo ma è facile pensare che anche in ‘Ciao Darwin 9’ saranno presenti la macchina del tempo e le prove di coraggio che metteranno a dura prova i concorrenti divisi in due squadre. Non ci dovrebbero essere le quote arcobaleno, Paolo Bonolis ha infatti spiegato:

“Non ho capito perché gli LGBTQ+, tutti quanti, non possano stare serenamente seduti insieme a tutti gli altri senza metterli in un cerchietto“.

Dovrebbe essere confermata anche la presenza di una nuova ‘madre natura‘ che si è sempre alternata nel corso delle edizioni.

Ipotesi ultima edizione

‘Ciao Darwin 9’ potrebbe essere l’ultima edizione dello storico programma nato nel 1998. Paolo Bonolis infatti alla fine delle riprese ha salutato tutta la produzione facendo capire che il programma ha raggiunto la sua fine.

“Vi ringrazio per avermi fornito tutta l’assistenza necessaria finché anche questa nona edizione potesse andare a buon fine. Spero siate stati tutti bene e vi siate divertiti… Questa è l’ultima edizione. Vi ricorderò sempre”.