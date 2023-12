Stop a Ciao Darwin 9. Lo show antropologico condotto con grande successo da Paolo Bonolis e Luca Laurenti si ferma su Canale 5. Salta la puntata di venerdì 29 dicembre 2023. Come mai? E sopratutto quando torna in onda?

Ciao Darwin 9 stasera, venerdì 29 dicembre 2023, non va in onda: perchè?

Venerdì 22 dicembre 2023 è andata in onda l’ultima puntata dell’anno di Ciao Darwin 9, lo show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti in prima serata su Canale 5. La puntata di venerdì 29 dicembre 2023 non va in onda. Il motivo? Semplice, le feste natalizie! Il varietà che vede sfidarsi due squadre di categorie chiamate a rappresentare le generazioni del futuro chiude i battenti per lasciare spazio alla speciale programmazione a tema Natale di Mediaset.

Nessun flop o taglio anticipato dello show antropologico che ha salutato i telespettatori con l’esilarante e divertentissima sfida tra il mondo del Divano contro quello Sport. A rappresentare il mondo del divano è stato il comico Sergio Friscia, mentre per il mondo dello sport è sceso in “campo” il calciatore ed ex concorrente del Grande Fratello Andrea Maestrelli. A trionfare alla fine è stato il mondo del divano. Per scoprire quali saranno le squadre della prossima puntata bisognerà attendere dopo le festività natalizie e in particolare dopo la Befana.

Ciao Darwin 9, quando torna in tv? La data della quinta puntata su Canale 5

Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurenti torna da venerdì 12 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5 con la prima puntata del nuovo anno. Dopo le festività natalizie riprende la normale programmazione dello show antropologico campione d’ascolti di Canale 5.

Parlando proprio di ascolti: come sono andati gli ascolti di questa nuova edizione? Dopo il boom della prima puntata si è registrato un calo di ascolti. Vediamo i dettagli.

Ciao Darwin 9, gli ascolti della nuova edizione

Ecco gli ascolti di Ciao Darwin 2023 di Paolo Bonolis: