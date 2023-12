Nuova puntata con Ciao Darwin 2023 e nuova Madre Natura. Paolo Bonolis ha infatti presentato la ragazza che ricopre questo ruolo che è scesa in studio con un costume rosa ricoperto di fiori. Vediamo insieme chi è e cosa fa.

Ciao Darwin 2023, Madre Natura è ancora una volta Sarah Shaw

La madre natura della quinta puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 22 dicembre 2023, è ancora una volta la bionda Sarah Shaw. Come nel corso dell’ultima puntata, dove abbiamo visto di nuovo la mora Andreea Sasu, il ruolo di madre natura vedrà le ragazze (quattro in totale) alternarsi nel corso delle dieci puntate. La giovane era stata la madre natura del 1 dicembre che ha visto la vittoria dei trapper contro i melodici.

Ma chi è Sarah Shaw? Anche se non è molto conosciuta in Italia, è una modella affermata al punto che ha sfilato per importanti case di moda come Yves Saint Laurent e Luisa Via Roma. Inoltre è testimonial di un’azienda di occhiali da sole. Alta 1.78 cm, è bionda e ha gli occhi chiari. Nel programma tutti hanno notato il suo fisico asciutto e volto angelico.

Ecco il video del suo ingresso nello studio di Ciao Darwin 2023 durante la puntata andata in onda venerdì 22 dicembre in cui a sfidarsi sono stati Divano contro Sport capitanati rispettivamente da Sergio Friscia e Andrea Maestrelli, ex concorrente del Gf Vip e calciatore.

Sarah Shaw Instagram: l’account e le altre informazioni si di lei

Sara Shaw su Instagram non è molto attiva. Ha comunque un account seguito da circa 20 mila follower (nome utente @sarahlshaw) ma non posta molte foto. Non si sa molto della sua vita privata, in passato ha visitato molte città del nostro paese. Sono infatti presenti alcune foto sul suo profilo scattate a Milano e a Portofino. La modella è stata, forse per lavoro, anche a Monaco.